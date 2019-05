FRUSTRERT: Kristoffer Løkberg måtte se hans gamle lagkamerater lure med seg alle tre poengene på Brann Stadion. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Brann-Løkberg med utrolig statistikk: Har aldri scoret sør for Trondheim

BERGEN (VG) Branns Kristoffer Løkberg har spilt seniorfotball siden 2009, og har scoret mål jevnt og trutt. Likevel har han utrolig nok aldri, for hverken Strindheim, Ranheim eller Brann, funnet nettmaskene sør for Trøndelag.

– Det har jeg aldri tenkt over, og er nok ikke noe jeg kommer til å tenke på heller, sier Kristoffer Løkberg når han blir gjort oppmerksom på den litt spesielle målstatistikken.

For Ranheim i Eliteserien scoret han sine seks mål på hjemmebane, og da han først brøt bortebarrieren tidligere i år var det oppe i Tromsø.

– Det viser kanskje at jeg har trivdes bedre i Ranheimsfjæra, ja. Men det er nok tilfeldig. Fotball er komplekst, og så har jeg egentlig aldri vært noen målscorer, sier midtbanespilleren, før han kommer på noe som kan redde ham:

– Men jeg hadde tre mål på ti kamper for reservelaget til Sheffield United da (i 2011)! Og det er vel sør for Trondheim, så da ryker den statistikken, prøver trønderen seg.

Men i Norge er i hvert fall Nardos hjemmebane Nissekollen det lengste sør han har fått fulltreffer:

Kritisk til egen Brann-start

Men mulighetene for å bryte «sørlandsforbannelsen» er flere nå som trønderen har tatt med seg flyttelasset til Bergen.

Etter syv kamper i Brann-trøya siden overgangen fra søndagens motstander, er dog ikke fasiten hyggelig: to seiere, to uavgjort og tre tap. Det er en statistikk Løkberg ikke er spesielt fornøyd med.

les også Brann pepet ut etter hjemmetap for Ranheim

– Det er jævlig skuffende. Det hjelper ikke å vinne en kamp i ny og ne. Kun de beste får til å sette sammen en seiersrekke, og vi må være ærlig på at det vi har levert er ikke godt nok.

– Hva tenker du om egne prestasjoner etter overgangen?

– Det har ikke vært godt nok. Vi må bli bedre som et kollektiv, og det samme gjelder for meg selv. Jeg utvikler meg i takt med laget, men det har vært skuffende, forteller den energiske midtbanespilleren i pressesonen.

Se høydepunkter her:

– Fryktelig surt

Han synes laget fikk dårlig betalt mot Ranheim.

– Vi har én sjanse imot i løpet av 90 minutter og slipper inn på den. Sånne kamper vil du treffe et par ganger i løpet av en sesongen, men det er fryktelig surt at den kommer akkurat i dag, sa en skuffet Løkberg til VG etter 0–1-tapet mot klubben han forlot i vinter.

For Brann dominerte oppgjøret på hjemmebane, men gjennomgangsmelodien var den samme som tidligere i sesongen. Rødtrøyene vinner sjansestatistikken overlegent, men taper poeng. Nå står bergenserne med åtte poeng på syv spilte kamper.

– Det handler om dyktighet – ikke uflaks. Vi må bli bedre til å score mål og kan ikke gjøre annet enn å gå ut på feltet og øve. Nå er det fryktelig dårlig stemning i garderoben, som det skal være etter et tap. Vi forventer mer av oss selv enn dette her.

les også Horneland benket stjernene – tok sin første RBK-seier i Eliteserien

Skuffet Brann-kaptein

Vito Wormgoor er enig i Løkbergs analyse. Bergenserne vant sjansestatistikken med 6–1, men svikter foran mål.

– Det er veldig skuffende. Hva annet kan man si? Det skal ikke være mulig å ta så få poeng med tanke på alle sjansene vi har skapt så langt i sesongen, forteller en skuffet, men sindig kaptein til VG etter kampslutt.

les også Ohi Omoijuanfo raste mot tilskuer: – Det er utrolig pinlig

For etter å ha skapt et flust av sjanser og skutt Even Barli god gjennom 90 minutter, trengte Mads Reginiussen bare én mulighet for å sikre Ranheim tre poeng. Wormgoor mener laget må gå i seg selv for å snu trenden.

– Vi kan gjerne stå her og snakke om at det var en god kamp av oss. Men det hjelper ikke når det ikke blir scoringer offensivt. Nå må vi forsøke å finne rytmen og heve oss i begge bokser, sier nederlenderen som bedyrer at han ikke ser på tabellen.

Publisert: 12.05.19 kl. 13:08