HYLLES: Ole Gunnar Solskjær hyllet FCK-keeper Karl-Johan Johnsson etter kampen. Foto: Wolfgang Rattay / Pool Reuters

Solskjær hyller FCK-keeperen etter sen seier: – Han var utrolig

(Manchester United - FC København 1–0 e.e.o.) Et straffespark i ekstraomgangene var det eneste som skilte giganten Manchester United og Ståle Solbakkens FC København. Mye takket være en keeper i storform.

Manchester United slet mot FC København, og måtte ha ekstraomganger for å senke det danske laget.

I mål stoppet danskenes keeper, Karl-Johan Johnsson, alt som kom hans vei.

Han stoppet hele 13 United-skudd, og ifølge TV2 er det rekord. Aldri før har en keeper reddet så mange skudd i Europa League-historien.

– Keeperen deres var fantastisk. Han var faktisk helt utrolig. København er er godt lag, et velorganisert lag. De hadde presset og en kampplan, sa Solskjær til BT Sport etter kampen.

På Twitter kastet flere seg på hyllesten.

– Keeperen spiller sin livs kamp. Utrolig, sa tidligere Arsenal og Barcelona-stjerne Cesc Fabregas.

– Johnsson har vært utrolig. For en prestasjon, skrev Gary Lineker.

Fem minutter ut i første ekstraomgang ble Johnsson til slutt overlistet. Anthony Martial ble revet ned i boksen, og dommeren pekte på straffemerket.

Der tok Bruno Fernandes ansvar, som så mange ganger før dette året, og banket straffen i mål.

Se høydepunktene her:

Dermed kunne Solskjær puste lettet ut, og Manchester United er klare for semifinalen i Europa League. Der venter enten Sevilla eller Wolves, begge lag godt kjente for Solskjær.

– To gode lag, definitivt. Vi vet alt om Wolverhampton. Og jeg hadde en 16-delsfinale med Molde mot Sevilla, så jeg vil ta igjen for det, sier Solskjær og viser til da Molde røk ut mot Sevilla i Europa League i 2016.

FCK leverte en heroisk prestasjon, men må nå reise hjem fra Tyskland etter kun en kamp.

– Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Jeg er helt tøft for energi og krefter, men vi har levert en stor prestasjon mot et av de beste lagene i verden akkurat nå. Jeg har en følelse av at vi kunne vunnet, sier Rasmus Falk , som vant mange hjerter med sin fantastiske Redondo-finte i andre omgang, til FCKs hjemmesider.

Tidenes norske trenerduell

Det var duket for det som trolig er tidenes største norske trenerduell. Flere norske trenere har naturligvis møttes i Europa før.

Da var det snakk om kvalifisering eller gruppespill. Men aldri før har to norske trenere møttes i et sluttspill i Europa, og definitivt ikke i en kvartfinale.

SLÅTT UT: Ståle Solbakken og FCK er nå slått ut av Europa League. Foto: Federico Gambarini/DPA / dpa

«Surrealistisk» var ordet Ståle Solbakken brukte om anledningen før kampen. Og kanskje satt Solskjær med akkurat det samme ordene i tankene da han så laget bli utkjempet av lille FC København i første omgang av en kvartfinale i Europa League.

For det var nemlig danskene som var nærmest, og den 18 år gamle spissen Mohammed Daramy var farlig frempå ved et par anledninger.

Manchester United skapte lite annet enn et annullert offsidemål signert unggutten Mason Greenwood.

– Kollektiv svikt

I pausen ble Manchester United slaktet for innsatsen.

– Det var skrekkelig. Det så ikke ut som det var mye energi. Det er så tiltaksløst, sa Erik Thorstvedt i TV2s studio.

– Det går ikke fort nok, det er alt for sakte, istemte Åge Hareide.

– Det er tilnærmet kollektiv svikt, mente Brede Hangeland.

AKTIV: Ståle Solbakken stod på beina nærmest gjennom hele kampen. Foto: Sascha Steinbach / POOL / EPA POOL

Etter en sjansefattig og sløv første omgang, begynte det virkelig å svinge. Først kom Greenwood farlig frempå igjen, og sendte et skudd i stolpen. Marcus Rashford satte returen i mål, men også han var i offside.

Minutter senere var FCK nære å sjokkere igjen. Jonas Wind fikk avslutte helt upresset i boksen, men skuddet var svakt. Manchester United-keeper Sergio Romero reddet enkelt.

Og da tok de rødkledde muligheten til å kontre. Bruno Fernandes fyrte av, men også han ble stoppet av stolpen.

Like etter var det Københavns tur igjen. Rasmus Falk vartet opp med kampens øyeblikk da han fintet vekk to mann med en herlig hælflikk, før han spilte til Wind foran mål. Fra kort hold valgte han å trille videre til Bryan Oviedo, som avsluttet rett i blokka.

JUBLET: Manchester United kunne juble for scoring, og senere avansement. Foto: Wolfgang Rattay / Pool Reuters

Uten noen scoringer til full tid var lagene nødt til å spille ekstraomganger for å avgjøre hvem som skulle få spille semifinale.

Der tok det kun fem minutter før Manchester United fikk den avgjørende scoringen, som sikret videre avansement i boblen i Tyskland.

Publisert: 10.08.20 kl. 23:38 Oppdatert: 11.08.20 kl. 00:43

