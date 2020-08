NY JUVENTUS-TRENER: Andrea Pirlo. Her er han fotografert på sin avskjedskamp. Foto: MATTEO BAZZI / ANSA

Andrea Pirlo ny Juventus-trener

Andrea Pirlo (41) er bekreftet som ny trener for Juventus - etter at Maurizio Sarri fikk sparken tidligere lørdag.

Dermed er det mannen som har blitt kalt «verdens kuleste fotballspiller», som overtar ansvaret for «Den gamle dame» i Torino.

Sarri fikk fyken etter fredagens Champions League-fiasko, der de ble slått ut av Lyon.

61-åringen førte Juventus til klubbens niende mesterskap på rad, men Champions League-fiaskoen kostet ham dyrt. Juventus-president Andrea Agnelli var alt annet enn fornøyd.

Tidligere lørdag ble navn som Tottenham-manager Mauricio Pochettino og Lazio-trener Simone Inzaghi trukket fram som mulige Sarri-etterfølgere.

Torino-baserte Tuttosport lanserte imidlertid Andrea Pirlo. Midtbanelegenden la fotballskoene på hylla i 2017 og har siden startet på en trenerkarriere som inntil nå har vært Juventus' U23-lag.

Som spiller var han blant annet kjent for sin utrolige frisparkfot. Både for Juventus og Italia banket han ballen direkte i mål fra frispark. I sin biografi beskriver Pirlo hvordan han klarte å utvikle skuddfoten sin.

Pirlo ble verdensmester med Italia i 2006. Han har vunnet serie A to ganger med Milan og fire ganger med Juventus. Med Milan ble han også ganger Champions League-vinner. Han avsluttet sin aktive karrière med å spille tre år for New York City.

Gennaro Gattuso uttalte en gang at «når jeg ser Andrea Pirlo spille, når jeg ser ballen i føttene hans, spør jeg meg selv om jeg egentlig kan betraktes som en fotballspiller».

