Høyt spill om Haalands lagkamerat

Ender Jaden Sancho (20) i Manchester United? Eller i en annen klubb? Eller forblir han lagkompis med Erling Braut Haaland (20) i Borussia Dortmund?

Tirsdag kveld - på omtrent samme tidspunkt - twitret flere kjente United-eksperter i ulike medier omtrent det samme. Det tyder på at den engelske klubben har valgt å briefe disse journalistene om ståa. Kort fortalt meddelte journalistene dette:

1. Manchester United truer med å trekke seg fra samtalene med Borussia Dortmund.

2. Partene står langt fra hverandre. Tyskerne krever nærmere 1,3 milliarder kroner, mens United ikke vil bruke mer enn rundt 750 millioner kroner.

Evening Standards United-journalist James Robson var blant dem som twitret om Manchester Uniteds motvilje mot å betale mer - men at Sancho fortsatt er førstevalget til Solskjær & co.

BBCs Simon Stone skrev på Twitter at United har advart Dortmund om at de er klare til å trekke seg fra en Sancho-avtale fordi Dortmund har urealistiske krav. Ifølge Stone mener United at det blir feil når Dortmund ikke gir noen corona-rabatt.

les også Bundesliga-kjennerne tror Sancho blir Manchester United-spiller

Han mener også at det ikke er noen grunn til å se på tidsfristen 10. august, Borussia Dortmund ifølge engelske medier har gitt Manchester United.

– Med mindre Dortmund går ned på sitt krav, så trekker United seg, sa Stone på BBC Radio.

Christian Falk i tyske Bild skrev også at Borussia Dortmund står på at prisen ligger på 120 millioner euro, som altså tilsvarer nær 1,3 milliarder kroner.

David Ornstein i The Athletic twitret omtrent det samme som de andre journalistene og beskrev også at United-ledelsen er livredde for å gi Sancho en for høy lønn - noe som kan ødelegge harmonien i spillergruppen.

Samtlige journalister skriver at det ikke ligger an til noen snarlig avklaring om overgangen.

les også Hylles etter CL-plassen: – Et enormt øyeblikk for Solskjær

Publisert: 05.08.20 kl. 17:52

