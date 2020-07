OMKRANSET: Markus Kaasa satte kampens eneste mål mot Brann i Skien. Her blir han overfalt av lagkameratene, mens Branns Ali Ahamada og Christian Eggen Rismark depper. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Odds bursdagsbarn senket Brann

SKIEN (VG) (Odd – Brann 1–0) På sin egen 23-årsdag avgjorde Markus Kaasa kampen mot Brann.

Sigurd Skjefstad

For mindre enn 10 minutter siden

Etter en rekke store sjanser kom den avgjørende scoringen i Skien drøyt åtte minutter ut i annen omgang.

Elbasan Rashani fikk godt med tid og plass til å skyte fra rundt 20 meter. Skuddet var ikke spesielt godt, men Brann-keeper Ali Ahamada slo returen rett ut til Markus Kaasa på straffemerket – og derfra gjorde dagens bursdagsbarn ingen feil.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Han ventet til Ahamada gikk ned, løftet ballen opp, og kunne deretter ta i mot gratulasjonene fra lagkameratene for scoringen som til slutt ga hjemmelaget tre poeng, og sendte dem forbi nettopp Brann til en 4. plass på tabellen.

VG Live: Slik var kampen!

Tre sjanser på to minutter

Etter en åpning der lagene vekslet på å ha initiativet, smalt det skikkelig til etter et drøyt kvarter i Skien - med tre store sjanser på to minutter.

Først var det Odd som var nær 1–0 , da Vebjørn Hoff spilte Rashani alene med Ahamada. Fra litt skrå vinkel vippet Rashani ballen forbi Brann-keeperen og inn mot Markus Kaasa, men Ruben Kristiansen blokkerte til corner rett foran Odd-spilleren.

Så smalt det på direkten på den andre siden av banen. Daouda Bamba fosset mot Odd-keeper Sondre Rossbach i duell med Odin Bjørtuft som fikk forstyrret spissen akkurat nok til at avslutningen gikk til corner.

Corneren endte hos Robert Taylor på 20 meter. Finnen både siktet og traff godt, men ballen sang i tverrliggeren bak en utspilt Rossbach.

Forren-redning på streken

Senere i omgangen var det Tobias Lauritsen og Odd sin tur til å bli stoppet av stangen, men aller nærmest var Joshua Kitolano etter 36 minutter. Midtbanespilleren plasserte ballen forbi Brann-keeper Ahamada, men Vegard Forren hadde lest situasjonen og trukket ned på streken der han fikk blokkert ballen.

Etter scoringen hev Brann-trener Lars Arne Nilsen innpå både Erlend Hustad og 17-åringen Mikal Berg Kvinge for å jage en utligning, men det forble noe litt dødt og humørløst over gjestene fra Bergen som til slutt endte med å bruke alle sine fem bytter – uten å få noe igjen utover et lite overtak i ballinnehav ettersom Odd naturlig nok la seg lavere i banen for å trygge seieren.

Helt på slutten kunne innbytter Kachi doblet til 2–0, men en god redning fra Ahamada stoppet avslutningen.

Publisert: 15.07.20 kl. 22:19

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 8 8 0 0 32 – 8 24 24 2 Molde 8 7 1 0 24 – 7 17 22 3 Vålerenga 8 4 3 1 11 – 10 1 15 4 Odd 8 4 1 3 13 – 9 4 13 5 Brann 8 4 1 3 12 – 12 0 13 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser