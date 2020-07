BUD: Toulouse har lagt inn et bud på Moldes midtbanejuvel. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Molde-direktøren bekrefter bud på Fredrik Aursnes

Ole Erik Stavrum melder overfor TV 2 at den franske klubben Toulouse har lagt inn et bud på Molde-spiller Fredrik Aursnes (24).

For mindre enn 10 minutter siden

Til TV 2 bekrefter Molde-direktør Ole Erik Stavrum at det har kommet et bud fra den franske klubben.

– Ja, jeg kan bekrefte det. Men vi gjør ingenting med den saken før etter Bodø/Glimt-kampen på søndag. Fokuset vårt ligger der nå, sier Stavrum til TV 2.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Den franske klubben havnet sist i den øverste ligaen i Frankrike og skal spille på nivå to neste sesong.

Aursnes kom til Molde før 2016-sesongen og var blant spillerne på Hødd-laget som vant cupen i 2012.

Før sesongen uttalte Aursnes til Eurosport at det var på tide med et utenlandsopphold, og at han trodde dette ble hans siste år i Molde.

24-åringen har ifølge altomfotball.no 118 kamper og 14 mål for Molde i Eliteserien.

Saken oppdateres!

Publisert: 24.07.20 kl. 14:36

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 9 9 0 0 35 – 10 25 27 2 Molde 9 8 1 0 28 – 7 21 25 3 Vålerenga 9 4 4 1 11 – 10 1 16 4 Rosenborg 9 4 3 2 13 – 7 6 15 5 Stabæk 9 4 3 2 13 – 12 1 15 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser