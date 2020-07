REVANSJELYSTNE: Magnus Wolff Eikrem og Molde-trener Erling Moe måtte se seg slått av Patrick Berg (nummer syv) & co på Aspmyra søndag kveld. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Sender stikk til Bodø/Glimt: – Hører de mener de kan innkassere gullet

BODØ (VG) Etter en historisk sterk sesongstart er det bare gull som gjelder for Bodø/Glimt. Erling Moe mener at nordlendingene begynner å bli i overkant trygge på å lykkes, mens Kjetil Knutsen bare er glad for at spillerne hans har selvtillit.

– Hvis noen tror at jeg vurderer å bli igjen i Bodø og si nei til et utenlandseventyr for å ta sølv eller bronse, så er det noe alvorlig galt med folk, sier Jens Petter Hauge etter seieren over Molde.

Kantspilleren satte inn 3–1 og spilte til 8 på VG-børsen. Etter kampen sa han at han er «ganske sikker på hva han vil» og varsler at en avgjørelse vil bli tatt om få dager for kantspilleren, som er detaljer unna å signere for Cercle Brugge.

Men et gulleventyr frister for Hauge, som sammen med resten av troppen har klokkertro på at det er mulig å klare seg hele veien.

– Sånn skal gode spillere snakke, mener Kjetil Knutsen når han får høre Hauges klare tale.

– Jeg hører at de her oppe mener at de kan begynne å innkassere det. Det er bra, sier Molde-trener Erling Moe etter tapet:

Knutsen mener imidlertid at det er bra at spillerne har selvtillit, samtidig som de forblir ydmyke og ikke fremstår arrogante.

– Det er viktig at vi har selvtillit, men vi tror ikke at vi er noe mer enn vi er. Vi blir ikke overlegne her, forsikrer Knutsen.

Nå mener flere bookmakere at Bodø/Glimt er favoritter til å ta gullet i Eliteserien.

– Statistisk er vi vel det, men det er en utrolig lang sesong. Vi er bare nødt til å se på det vi skal gjøre fremover, sier Ulrik Saltnes.

– Favoritt vil jeg ikke si. Molde er et veldig godt lag også, men jeg synes vi viser at vi er gode nok til å ta gull, mener Patrick Berg, som hamret inn et frispark på fabelaktig vis.

FRISPARKPERLE: Patrick Berg hamret inn et frispark og feiret på både Foto: Bjørn S. Delebekk

Etter at Kasper Junker og Jens Petter Hauge satte inn 2–1 og 3–1 i andre omgang, ble Bodø/Glimt det første laget på 68 år som vinner alle de ti første kampene i en og samme sesong.

– Tror du at resultatene går til hodet på dem?

– Nei da, de håndterer helt sikkert det bra, sier Erling Moe.

Publisert: 26.07.20 kl. 22:27

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 10 10 0 0 38 – 11 27 30 2 Molde 10 8 1 1 29 – 10 19 25 3 Vålerenga 10 5 4 1 13 – 10 3 19 4 Odd 10 5 1 4 16 – 13 3 16 5 Stabæk 10 4 4 2 13 – 12 1 16 VIS MER Champions League-kvalifisering

