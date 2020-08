IKONER: Lionel Messi (t.v.) og Barcelona møter Robert Lewandowski og Bayern München fredag. Foto: NTB SCANPIX

Tysk fotball-legende: – Messi møter etterfølgeren

Den tyske fotball-legenden Lothar Matthäus mener at Robert Lewandowski (31) overtar etter Lionel Messi (33) som verdens beste fotballspiller.

Nå nettopp

En norsk ekspert som VG har snakket med, mener det blir rart å sammenligne de to, fordi de er så forskjellige.

– Messi møter etterfølgeren sin som den beste spilleren i verden: Robert Lewandowski. Spilleren, ikke bare den beste spissen, fastslår Lothar Matthäus som ekspert for den tyske storavisen Bild.

Om Lewandowski sier Matthäus:

– Han er i fremragende form og se hvordan han har utviklet seg. Han har utviklet seg fra å være toppscorer til å bli toppscorer og leder. Han samarbeider og gjør smarte valg der han tidligere gjorde ting alene.

les også Barcelona videre etter Messi-show – møter Bayern som ydmyket Chelsea

– Barca er ikke lenger det de var. De har ikke hatt en god sesong, de ble ikke mester i Spania. Forsvaret deres er skjørt, og mange spillere har ikke lenger fart. De skalv også mot Napoli, selv om resultatet var klart, fortsetter Matthäus.

– Ja, Barca har Messi. Og han kan alltid gjøre det geniale. Men én mann er ikke nok. Barca skremmer meg ikke, sier mannen som ble verdensmester for Tyskland i 1990.

Matthäus’ uttalelser i Bild har vakt store reaksjoner på sosiale medier. Tysk fotball-eksperten Runar Skrøvset, en av tre i den norske podcasten «Dritte Halbzeit», reagerer slik på debatten:

– Messi og Lewandowski er jo veldig forskjellige spillertyper og har ulike roller, så den sammenlikningen er vanskelig. Og kanskje urettferdig; Messi er tross alt Messi.

les også Slik blir turboversjonen av Europa-sluttspillene – nye regler og nøytral bane

– Lewandowski har for eksempel få målgivende – og det er heller ikke meningen at han skal ha mange. Men jeg våger i hvert fall å påstå at han er verdens beste målscorer. Trener, system og så videre virker å være nesten irrelevant. Han scorer og scorer og scorer uansett. Noen trodde han hadde nådd toppen tidlig i Dortmund, men han blir enda litt bedre for hvert år, også etter fylte 30, sier Tyskland-bosatte Skrøvset.

Lewandowski har i alt 53 mål denne sesongen (44 kamper), Messi 31 (43 kamper). Men Messi har 25 målgivende pasninger, mens Lewandowski har bare åtte.

les også Ut mot Gullballen-avlysningen: – Helt håpløst

Totalt sett er Lewandowski involvert i mål hvert 63. minutt han er på banen, Messi hvert 66. minutt, altså nesten likt.

Lothar Matthäus holder forøvrig - kanskje ikke så overraskende - Bayern München som favoritt til å vinne Champions League.

les også En klubb i kaos: Barcelonas mørke situasjon – og håpet om fremtiden

VG-tips: Barcelona-Bayern München

* Champions League-kvartfinale som spilles på Benficas hjemmebane Estadio da Luz i Lisboa.

* Barcelona spilte 1-1 ute mot Napoli i februar og vant 3-1 på egen bane for seks dager siden i åttedelsfinalen. Bra det, selvsagt. Men det var ikke like så rått imponerende som det Bayern har levert i inneværende CL-sesong.

* De har åtte strake seirer og der tyskerne scoret minst tre mål i syv av kampene. Bundesligaen ble vunnet komfortabelt, mens Barcelona på sin side endte opp på 2. plass i La Liga.

* Barcelona har vunnet fem av seks seneste oppgjør i alle turneringer. Mens München-laget har vunnet 18 strake matcher i alle sammenhenger. I 15 av dem har de scoret minst to ganger. Derfor må katalanernes forsvar være bortimot feilfritt på fredag. Og så må man nok en gang stole på Lionel Messi og hans magi.

*Målscorer-spill på Messi (2,25) og Lewandowski (1,75) er noen singlespill-varianter det er verdt å se på.

HUB-forslaget vårt er Bayern München-triumf til 1,95 i odds. Spillestopp er kl. 20.55, og kampen går på TV 2 Sport1.

Publisert: 14.08.20 kl. 14:56

