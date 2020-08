Leipzig til historisk semifinale – slo ut Atlético

(RB Leipzig – Atlético 2–1) De greide å få hull på det ellers pottetette Atlético-forsvaret to ganger – og det holdt for å sende RasenballSport Leipzig til semifinale i Champions League.

Med bare tre minutter igjen av ordinær tid banket amerikaneren Tyler Adams til fra 16 meter, traff Atletico-stopper Stefan Savic med ballen, som var nok til å finte ut keeper Jan Oblak. Det sender den tyske bundesligatreeren – ledet av 33 år gamle Julian Nagelsmann – i semifinale mot franske PSG.

Med to trenergenier på hver benk og to intense arbeidslag på banen ble 1. omgang som et avstengt område. De hadde én stor sjanse hver, løp nøyaktig like langt totalt og var gode på å begrense hverandre. Men så slo tyskerne til rett etter pause:

Et flott angrep endte på hodet til Daniel Olmo etter pasning fra Marcel Sabitzer, og selv om Leipzig var i mindretall i boksen, var det ingen som plukket opp løpet til Leipzig-spilleren. Han styrte inn ledelse i lengste til klubben som deltar i Europas gjeveste klubbturnering for andre gang – og for første gang er i sluttspillet.

Milliardgutten Joao Felix (20) ble spart fra start av Diego Simeone, men pustet mer luft i Atlético-lungene med sitt innhopp fra omtrent én times spill. Ti minutter senere spilte 20-åringen som om han var ti år eldre da han rutinert la inn en silkemyk touch forbi forsvarsspiller Lukas Klostermann inne i 16-meteren. Leipzig-spilleren kastet seg inn i takling, var ikke i nærheten av ballen og straffe til Madrid-klubben var udiskutabelt.

Den satte Felix selv i mål, hans tredje Champions League-fulltreffer på seks kamper denne sesongen, selv om Leipzig-keeper Peter Gulacsi var noen hanskestørrelser unna å redde.

Da det så ut til å gå til ekstraomganger, viste Angelino blikk og tålmodighet da han spilte opp Adams på 16 meter. 21-åringens avslutning via Savic ble seiersmålet. Atlético prøvde desperat på utligning i sluttminuttene, blant annet ved å sende opp Oblak på dødballene, uten at det ble mer enn nesten.

