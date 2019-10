SISTE FINPUSS: Mohamed Elyounoussi på fredagens trening på Ullevaal stadion. Lørdag venter Spania på motsatt banehalvdel. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Landslagsgutta om hvorfor de feilet i PL: – Et rått kjør i England

ULLEVAAL (VG) En etter en faller faste norske landslagsspillere igjennom i Premier League. «En jævlig tøff bransje», beskriver midtstopper Håvard Nordtveit (29).

Nå nettopp







Men hverken Nordtveit, Stefan Johansen eller Mohamed Elyounoussi, alle med en nær og vanskelig fortid i det de omtaler som «verdens tøffeste liga», vil fraråde landslagsungdommen, med Erling Braut Haaland (19), Martin Ødegaard (20), Kristoffer Ajer (21) og Sander Berge (21) i spissen, å gå til Premier League.

– Det er et rått kjør i England. En må på en måte prestere når en får muligheten, og hvis ikke tar det kanskje lang tid før neste kommer, sier Håvard Nordtveit.

les også Ajer kritisert for «bisart» forsvarsspill: – Vanvittige krav

Selv hadde han tre «Premier League-forsøk», alle i London: Som akademiprodukt i Arsenal, på fast overgang til West Ham som 26-åring og på lån i Fulham sist vinter. Spesielt West Ham-perioden viste hvor vanskelig det kan være.

– Å lykkes i utlandet handler mye om mentalitet. Det får du ikke testet før du prøver ting, mener Stefan Johansen.

Skal tilbake til Southampton

Vardø-råtassen har vist seg god nok for skotsk Premier League og engelsk Championship, men i Premier League-sesongen 2018/19 fikk han kun starte fire kamper for Fulham.

– Det er ikke sikkert du lykkes det første eller andre året, men plutselig har du lært noe på de to årene du har vært der, og så kommer det et tredje år der du er klar for det mentale i den ligaen, mener Johansen.

PÅ ETTERSKUDD: Stefan Johansen jager Chelseas N'Golo Kante på Stamford Bridge 2. desember 2018. Foto: Kirsty Wigglesworth / TT NYHETSBYRÅN

Crystal Palace-eide Alexander Sørloth (23) er en fjerde spiller i den norske landslagstroppen som ble en parentes i Premier League. Han har «rømt» til tyrkiske Trabzonspor i to år, mens Joshua King er eneste nordmann som virkelig har satt spor etter seg de siste årene.

Han har samtidig hatt samme manager i Eddie Howe i samtlige av sine fem Bournemouth-sesonger.

– Både jeg og Stefan fikk erfare at trenere kommer og går. Når det kommer en ny trener som liker andre spillere, blir det tøffere, supplerer Mohamed Elyounoussi, som tok ett steg tilbake da han ble lånt ut til Celtic i sommer.

SJELDEN SJANSE: Mohamed Elyounoussi i pent driv i oppgjøret mot Newcastle 27. oktober i fjor. Foto: PAUL CHILDS / X03809

Nå har fotballgleden, selvtilliten og landslagsplassen vendt tilbake for «Moi».

– Jeg har tre år igjen i Southampton etter denne sesongen. Jeg skal tilbake og se hvordan det blir, tillegger «Moi».

Sander Berge sa nei til å bli Sheffield United-spiller i sommer. I stedet spiller han Champions League med den belgiske seriemesteren Genk.

– Det er en tilvenningsperiode i Premier League. Kanskje den tøffeste ligaen i verden. Da trengs det tid. Det er ikke så mange skandinaver som er veldig, veldig bra og anerkjent i ligaen, påpeker Norges midtbanemann.

les også Henriksens Hull-situasjon er fastlåst – måtte be om lov for å spille på klubbens U-lag

Han minner om at han bare er 21 år og ikke har noe «rush».

– Jeg tror alt er veldig individuelt, og det kommer an på klubb, hvor man kommer fra og hva slags spillertype man er. «Josh» (King) lykkes som bare det og leverer uke ut og uke inn. Det er litt tilfeldigheter også, sier han.

Rett før Ole Gunnar Solskjær fikk Manchester United-jobben i fjor, hadde avisen Telegraph tall på at det over de ti foregående sesongene skjer nesten 12 managerbytter i 20 lag store Premier League hver sesong.

PÅ ETTERSKUDD: Håvard Nordtveit fikk det tøft i serieåpningen mot Eden Hazard og Chelsea i august 2016. Foto: Terje Bringedal

Håvard Nordtveit erfarte at manager Claudio Ranieri fikk sparken kort tid etter ankomsten til Fulham i fjor.

– Det var Claudio som ville ha meg, og da han var der, spilte jeg alt. Du er veldig avhengig av hva som skjer i klubben politisk, hvis det kommer en ny trener. Den har sine egne tanker. Jeg skulle gjerne sett at flere nordmenn etablerte seg i Premier League. Det er en jævlig tøff bransje. Folk kan mene hva de vil, at jeg på en måte var mislykket i England, men erfaringen jeg fikk med videre, var gull verdt, mener Nordtveit, som hyller denne spanjolen før lørdagens Ullevaal-oppgjør:

Nordtveit, Johansen og «Moi» er samstemte i at norske spillere bør fortsette å prøve Premier League-lykken.

– Jeg ville ha gjort det. Det er en enorm læring, sier Johansen, som mener Erling Braut Haaland modnes på den riktige måten i Østerrike.

– Han kan gå til en av de større klubbene i England hvis han fortsetter i samme stil som nå, sier Johansen.

Han beskriver den største forskjellen på øverste og nest øverste nivå i England slik:

– Du får faktisk bedre tid med ballen i Premier League, men gjør du feil, så smeller det med en gang. Du blir hardt straffet.

Publisert: 12.10.19 kl. 11:58







Mer om