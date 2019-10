EVERTON-SJEF: Marco Silva. Foto: Anthony Devlin / PA Wire

Everton har brukt milliarder: – Har prøvd alt etter at Lukaku forsvant

TV 2-ekspert Petter Myhre fastslår at Everton ikke har klart å hente inn en ny målscorer etter at Romelu Lukaku (26) forsvant sommeren 2017.

Everton har de fire siste sesongene kjøpt spillere for minst fem milliarder kroner. Det hjelper ikke. Klubben ligger på nedrykksplass før helgens serierunde i Premier League.

– De har manglet en målscorer etter at de solgte Lukaku. Sånn som det er nå, må de nesten holde nullen for å ha sjansen til å hente poeng. Det er et vanskelig utgangspunkt, sier Petter Myhre.

Everton har bare seks scoringer på åtte kamper til nå. Lukaku hadde i sin Everton-tid alene nesten et halvt mål pr. kamp.

– De har prøvd alt etter at Lukaku forsvant, men de har ikke vært i nærheten av å fylle tomrommet etter ham, sier Petter Myhre.

– Da er det vanskelig å ta det neste steget, opp blant topp 6-lagene, så er et naturlig mål for Everton.

Petter Myhre mener at Everton har vinglet, noe som har gjort jobben vanskeligere.

– De hadde en filosofi da de ansatte Roberto Martinez som manager om å være veldig ballbesittende. De skulle dominere kampene. Det løftet laget i begynnelsen, så kom det motgang, og Martinez fikk sparken.

– Deretter hentet de inn Ronald Koeman, som har noe av den samme filosofien, men noe mer. Han fikk mye penger av den nye eieren til å forsterke laget, men i oktober 2017 fikk han sparken etter en dårlig innledning på sesongen.

– Så kom Sam Allardyce, som var den totale motsetning til Martinez. Der startet problemene - med vingling i filosofi. Allardyce overtok en spillergruppe som var hentet inn til å spille en helt annen fotball.

– Så ble det Marco Silva fra sommeren 2018?

– Ja, og han er nærmere Martinez i filosofi igjen. Jeg trodde Silva var rett mann. Jeg ser på ham som en bygger. Men det har ikke vært nok kontinuitet til å bygge laget. Og nå er Silva blant favorittene til å få sparken.

Marco Silva selv innser at supporterne begynner å bli utålmodig:

– De er ikke fornøyd med den siste måneden, og vi deler deres frustrasjon.

Etter fire strake tap er West Ham motstander på Goodison Park lørdag:

– Når jeg sier at det er en må-vinne-kamp, så er det en må-vinne-kamp. Vi skal vinne den kampen, vi må vinne den kampen for å få tre poeng, få en bedre plass på tabellen og få økt selvtillit, sier Silva ifølge Liverpool Echo - og legger dermed hodet på blokka.

Siden den britisk-iranske forretningsmannen Farhad Moshiri overtok kontrollen våren 2016, har Everton brukt drøyt fem milliarder kroner på nye spillere, ifølge både talksport.com og transfermarkt.com.

– Det er krise, skriver Andy Hunter i Guardian og peker på de tørre fakta:

Everton ligger som nummer tre fra bunnen. De har syv poeng etter åtte kamper. De har spilt bare én kamp mot fjorårets topp 6-lag. De har spilt to kamper mot nyopprykkede lag.

I sommer brukte Everton igjen mye penger - rundt 1,4 milliarder kroner (og solgte samtidig for rundt 950 millioner). Moise Kean kostet godt over 300 millioner fra Juventus og har fortsatt til gode å score (men er tross alt bare 19 år gammel).

Det smerter selvfølgelig ekstra at nabo Liverpool FC gjør det så bra. Sist tapte Everton mot Burnley.

– Evertons startoppstilling borte mot Burnley kostet mer enn 250 millioner pund (2.9 milliarder kroner). Det var kjedelig, de åpnet ikke forsvaret hele ettermiddagen, de slapp inn et dødballmål og engasjementet og ånden som skulle være det blotte minimum fra et lag med Evertons ambisjoner, var ikke-eksisterende, skriver en kritisk Andy Hunter.

Everton har hatt to uker på seg nå til å finne ut av hvorfor det kladder sånn. Det er godt mulig at manager Marco Silva hadde hatt behov for enda litt lenger tid til å fundere over dette. Men det spørs om han får det.

West Ham er kanskje ikke noe superlag, men de har levert klart bedre enn Everton. Og de er foreløpig ubeseiret på utebane i høst med 1–3–0-fasit på fire ligakamper.

Spillforslaget vårt er borteseier ved fulltid med 0–1-handikap. Oddsen står til 1,73, spillestopp er kl. 13.25 og TV2 Sport Premium sender matchen.

Publisert: 19.10.19

