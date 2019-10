BRANN-MANN: Azar Karadas slengkysser mot Brann-fansen på Stadion etter scoring mot Molde i en Eliteseriekamp i 2009. Foto: Hallgeir Vågenes

Karadas etter «Brann-vrakingen»: – Veldig nysgjerrig på treneryrket

Azar Karadas (38) fikk ikke fornyet kontrakt i Brann. Den beskjeden var tøff å ta. Men etter en eventyrlig karriere – over 20 år i fem land – tar han med seg lærdommen fra store trenerprofiler over i en ny tilværelse.

Karadas legger ikke skjul på at han vil bli trener. Han er halvveis i utdannelsen. Og han setter ingen grenser. Ambisjonene er store. Akkurat som det alltid har vært på fotballbanen for hardhausen fra Nordfjordeid.

– Jeg har vært forberedt på at det gikk mot slutten i Brann. Men jeg kjenner på dét når jeg får beskjeden. Det er ikke mange timene siden. En del av meg vil spille videre. Kropp og hodet er på plass, men jeg er veldig nysgjerrig på treneryrket nå, sier Azar Karadas, som poengterer at han «står i tjeneste» for Brann ut sesongen. Og ønsker seg en avgjørende scoring foran hjemmefansen i avskjedsgave.

Han understreker at han har vært så heldig å få spille under store trenere. Den aller største – Italia-legenden Giovanni Trapattoni – som kjøpte ham til Benfica lærte han enormt mye av.

– Trapattoni hentet meg til Benfica, og han ville ha meg med til Stuttgart etterpå, men det ble dessverre en sak mellom klubbene som ikke lot seg gjøre. Jeg synes de trenerne som har hentet meg har vært best. Så får andre mene noe annet. Men Trapattoni ga meg sjansen ute i Europa. Og en mann jeg ble veldig glad i, sier Karadas.

Han ser tilbake på den fargerike engelske manageren Harry Redknapp under tiden i Portsmouth (Premier League) som en unik opplevelse.

– Redknapp var en fantastisk trenerfigur. Jeg har vært heldig som har hatt så mange dyktige trenere, som jeg er blitt glad i, og har et forhold til. Det er jeg veldig takknemlig for, sier Karadas, og trekker frem viktigheten av Nils Arne Eggen, Harald Aabrekk og Teitur Thordarson under karrieren.

Fakta Azar Karadas Alder: 38. Landskamper/ Mål: 10/1. Klubber: Brann, Rosenborg, Benfica, Portsmouth, Kaiserslautern, Brann, Kasimpasa, Sogndal, Brann. Eliteserien 2019: 11 kamper. 10 som innbytter. Ett mål.

På spørsmål fra VG «hva gjør du om det kommer et tilbud fra en annen Eliteserieklubb om en overgang» sier Karadas at han vil føle det som vanskelig.

– Jeg uttrykte et nokså sterkt ønske overfor Lars Arne Nilsen at jeg ville spille ett år til i Brann. Det står jeg ved. Men når jeg har fått den beskjeden, så blir det vanskelig. Jeg er litt i tenkeboksen nå. Men uansett hva jeg gjør videre. Trener, eller spillerutvikler, så blir det hundre prosent.

Når VG spør om han sikter mot å ta jobb som trener i Eliteserien – kommer svaret fort – og ikke overraskende.

– Jeg setter ingen begrensninger. Det som har kjennetegnet meg, er at jeg går skikkelig inn for noe når jeg først gjør det, sier Karadas.

MINNEVERDIG: Azar Karadas gjør 2–1 med en kraftfull heading mot Inter. Keeper Francesco Toldo er uten muligheter. Foto: Terje Visnes

Det er det mange midtstoppere som har fått erfare. Den mest kjente er Italias berømte kaptein og verdensmester (Tyskland- VM i 2006) Fabio Cannavaro. Han mistet taket på Karadas to ganger da Inter møtte RBK på Lerkendal i Champions League i 2002 i kampen som endte 2–2.

– Det er mange som har spurt meg. Jeg er veldig stolt av den karrieren jeg har fått oppleve. Og jeg kan se tilbake på mange gode minner. Men det er noen knagger der. Scoringene mot Inter. Seriegullet med Brann og debuten for Benfica med to mål. Og mulighetene til å spille for Portsmouth i Premier League, sier Azar Karadas.

