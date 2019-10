IMPONERT: Jürgen Klopp var full av lovord om Erling Braut Haaland på pressekonferansen før Champions League-møtet med Red Bull Salzburg. Foto: Getty Images

Klopp hyller Haaland: – Fremtiden til norsk fotball er sikret

LIVERPOOL (VG) Jürgen Klopp (52) er svært imponert over Erling Braut Haaland (19) før storkampen mellom Liverpool og Red Bull Salzburg i Champions League.

– Norge har mange gode fotballspillere. Gratulerer. Fremtiden til norsk fotball er sikret, sier Klopp og viser frem sitt store, kritthvite smil foran et rom fullt av journalister fra blant annet England, Østerrike, Norge og Italia.

– Han er en vidunderlig spiller. Han er ung og spiller med stor selvtillit. Han ser ut til å ha en klar tanke på banen. Han er på det perfekte stedet for øyeblikket, og klar for å forberede seg til sine neste utfordringer i livet, sier den tyske managerstjernen om Norges store spisstalent.

– Har du lagt en plan for hvordan dere skal stoppe ham, og hva er den i så fall?

– Ja. Men du må vente til i morgen for å finne ut av den, sier Klopp til VG – og fremprovoserer latter i salen.

Onsdag kveld skal Haaland ut i karrierens hittil største kamp når regjerende mester Liverpool er motstander på Anfield i Champions League. Salzburg leder gruppen sin foran Napoli, begge med tre poeng, mens Liverpool allerede har press på seg etter tapet mot italienerne i den første kampen.

UEFA kåret Haaland til forrige rundes beste spiller i Champions League etter at han scoret et historisk hat trick mot Genk.

Nordmannen har slitt med lungeproblemer de siste ukene. Det er derfor ikke sikkert at han spiller fra start mot Liverpool, men den høyreiste spissen var en del av reisefølget til Salzburg da de satte kursen mot England tirsdag formiddag.

Haaland har scoret 17 mål på bare 10 kamper for den østerrikske toppklubben denne sesongen.

Liverpool-stjernen Sadio Mané spilte for Red Bull Salzburg fra 2012 til 2014 før karrieren gikk videre til Southampton og Liverpool, der han har utviklet seg til å bli en av verdens beste spillere.

Men mye kan tyde på at han ikke er helt oppdatert på de nye stortalentene i gamleklubben, for da VG spurte ham om hvorvidt han tror Haaland kan følge en lignende karrierevei som han selv har gjort, måtte Mané be om å få spørsmålet gjentatt. Deretter svarte han generelt:

– Salzburg har mange unge spillere som kan bli veldig gode i fremtiden.

