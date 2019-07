GODT HUMØR: Ole Gunnar Solskjær, som her leder treningen til Manchester United på Ullevaal Stadion, var i godt humør da han møtte VG til intervju. I bakgrunnen skimtes Paul Pogba. Foto: Fredrik Solstad

Solskjær om spekulasjonene: – Det er en kynisk verden

ULLEVAAL (VG) Skal man tro ryktene i mediene, er Ole Gunnar Solskjær (46) interessert i å signere flere titalls forskjellige spillere i sommer. Men enn så lenge har Manchester United kun hentet to.

Fansen hadde trolig forventet flere nye fjes idet juli er i ferd med å bli til august, men i solsteken på Ullevaal Stadion trente Manchester United mandag kveld kun med to sommersigneringer: Lynvingen Daniel James (21) og back-stjerneskuddet Aaron Wan-Bissaka (21).

De virkelig store navnene lar derimot vente på seg, men det er ikke mangel på rykter: Harry Maguire (Leicester), Bruno Fernandes (Sporting), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) og Paulo Dybala (Juventus) er blant spillerne som nevnes hyppigst i forbindelse med en United-overgang.

Allerede i begynnelsen av juni skrev lokalavisen Manchester Evening News at 60 spillere hadde blitt koblet til Manchester United i diverse medieoppslag siden den 17. mai.

les også Solskjær er sparkefavoritt på oddsen: – Det bryr jeg meg ikke om

Selv om VG har fått beskjed av Uniteds presseansvarlige om at det ikke er lov å spørre om «potensielle overganger hverken inn eller ut», svarer Solskjær utfyllende og humørfylt om hvordan det er å forholde seg til de endeløse spekulasjonene.

– Sånn har det alltid vært i United. Også da jeg var spiller, sier Solskjær, som forklarer at han i sin tid ble koblet til en lang rekke klubber – inkludert Everton og Leeds.

– Det blir du vant til. Det preller av deg. Jeg vet hva vi jobber med, og jeg vet hva vi ønsker, sier Solskjær om sommerens overgangsvindu, mens pressesjef Karen Shotbolt står med stoppeklokken på og følger nøye med.

Agent-mas

Nordmannen får med seg noen av spillerne som kobles til klubben i mediene.

– Enkelte ganger når Karen sender meg eposter med oppdateringer fra mediene, så må jeg bare sjekke hva slags spillere vi har blitt koblet til, for det er noen som jeg faktisk ikke har hørt om også, sier Solskjær og smiler bredt.

– Hva gjør du da, sjekker du dem ut?

– Ja, klart at jeg spør jo bare de av guttene som spiller FIFA og Football Manager, så vet de vel litt mer enn meg, sier 46-åringen før han understreker at «det var en liten spøk».

Han fortsetter, med litt mer alvorlig tone:

– Det er ikke så veldig mange som er gode nok, eller som er de rette typene til Manchester United, så vi kan ikke bli påvirket av at alle andre kobler sine spillere til oss. Det er agenter som kaster oss inn. Sånn er fotballverdenen. Det er en kynisk verden.

MADRID-AKTUELL: Paul Pogba har uttrykt sitt ønske om «en ny utfordring» og kobles sterkt til Real Madrid, men han var i godt humør under Manchester Uniteds trening på Ullevaal Stadion. Foto: Fredrik Solstad / VG

Humørfylt Pogba-prat

Agenter har også sørget for at det har blitt en turbulent sommer for flere av Manchester Uniteds spillere som kobles til andre klubber.

Paul Pogbas agent Mino Raiola gikk i begynnelsen av juli åpent ut og sa at han jobbet for å få til en overgang for franskmannen, som har blitt koblet sterkt til Real Madrid. Det så riktignok ikke ut til å være noe i veien med stemningen mellom Pogba og Solskjær; superstjernen og manageren hadde det som så ut til å være en humørfylt samtale før laget satte i gang med oppvarmingen på Ullevaal mandag kveld.

Søndag publiserte Inter- og Juventus-aktuelle Romelu Lukaku et bilde med sin agent Federico Pastorello på flere sosiale medier – med den kryptiske teksten «soon to be continued».

Lukaku er ikke med til Oslo på grunn av skadeproblemene han har slitt med i sesongoppkjøringen, sier Solskjær, men fraværet har ikke bidratt til å roe ned spekulasjonene rundt den belgiske stjernespissen.

PS! Kampen mellom Manchester United og Kristiansund har avspark tirsdag klokken 19.00 på Ullevaal Stadion. Den sendes på TV 2 og kan følges hos oss i VG Live.

Publisert: 29.07.19 kl. 21:29 Oppdatert: 29.07.19 kl. 21:40

