NEDGANG: Yann-Erik de Lanlay og Rosenborg feirer 2–0-scoringen mot Mjøndalen 19. mai foran en tom tribuneseksjon. 13 038 så kampen, og trønderne har opplevd en stigning i tilskuertallene etter den labre sesongstarten. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Rosenborg har mistet hver femte tilskuer fra i fjor

TRONDHEIM/OSLO (VG) Selv om tilskuertallene for Eliteserien øker opp mot bunnåret 2018, har Rosenborg mistet i gjennomsnitt nesten fire og et halvt tusen tilskuere målt mot fjoråret.

– Det er vanskelig å forklare til folk som ikke har spilt fotball på dette nivået, men å spille foran nesten fulle tribuner kontra en halvfull stadion ... du får så mye mer adrenalin og energi, det tar mye lengre tid før du blir sliten, sier Pål André Helland i etterkant av den minneverdige seieren over BATE Borisov i Champions League på onsdag.

Men ved halvspilt sesong har i gjennomsnitt 12 934 løst billett på Lerkendal Stadion i Eliteserien, og trønderklubben ligger an til en stor nedgang fra fjorårssnittet på 16 424 tilskuere.

Så langt i år har de mistet litt over hver femte tilskuer målt opp mot forrige sesong.

I forkant av kampen mot BATE ble det mobilisert kraftig for å fylle tribunene og i etterkant var sportslig leder Stig Inge Bjørnebye klar på at støtten er uvurderlig.

– Men vi må fortjene det. De kommer når vi presterer, så det henger litt sammen, sier Bjørnebye.

Gjennomsnittlig tilskuertall i Eliteserien 2019 Rosenborg: 12 934 (16 424 i 2018. Nedgang på 21,25 prosent.)

Brann: 11 479 (10 431 i 2018. Økning på 10,05 prosent.)

Viking: 10 358 (7 900 i Obos-ligaen. Økning på 31,11 prosent.)

Vålerenga: 8 958 (9 180. 2,42 prosent ned.)

Molde: 6 904 (7 111. 2,91 prosent ned.)

Odd: 5 637 (5 383. 4,72 prosent opp.)

Lillestrøm: 5 538 (5 560. 0,4 prosent ned.)

Strømsgodset: 5 431 (5 939. 8,55 prosent ned.)

Sarpsborg 08: 5 373 (5 005. 7,35 prosent opp.)

FK Haugesund: 4 255 (4 137. 2,85 prosent opp.)

Kristiansund: 4 125 (4 042. 2,05 prosent opp.)

Stabæk: 3 755 (3 656. 2,71 prosent opp.)

Tromsø: 3 310 (3 655. 9,44 prosent ned.)

Bodø/Glimt: 3 254 (3 219. 1,09 prosent opp.)

Mjøndalen: 2 217 (1 842 i Obos-ligaen. 20,36 prosent opp.)

Ranheim: 1 955 (2 018. 3,12 prosent nedgang.) Totalt: 95 483. I fjor var tilskuersnittet i Eliteserien 93 668 (Sandefjord hadde 3136 og Start 4772). En samlet økning på 1,94 prosent. Vis mer

Ubekymret

Daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug, forklarer en stor del av nedgangen med at de har solgt 2 000 færre sesongkort enn i fjor. I tillegg har de ikke møtt de vanlige publikumsfavorittene på Lerkendal, Molde, Brann og Ranheim.

– Det er ingen tvil om at folk er veldig opptatt av underholdning, og de siste kampene har vært strålende for tilskuerne. Vi kommer ikke opp på fjorårsnivået, men vi er en i en veldig bra situasjon og jeg bekymrer meg ikke, sier Dyrhaug.

Hun peker også på at tre av hjemmekampene har vært klokken 20, som gjør dem vanskeligere tilgjengelig for barnefamilier med lengre reisevei. Men Dyrhaug legger heller ikke skjul på at det kan ha utenomsportslige forklaringer.

– Det har sikkert en del med at det var litt støy rundt klubben, men det har vært mange faktorer som har spilt inn, sier hun.

Tilskuertallene har imidlertid tatt seg opp fra den labre sesongstarten, og alle de fire siste kampene har hatt mer enn tolv og et halvt tusen besøkende. Likevel er det fortsatt kun 16. mai-kampen mot FK Haugesund som har nådd fjorårets gjennomsnittlige tilskuertall.

Økning, men ...

I Bergen har Brann opplevd en økning på rundt 1 000 tilskuere i gjennomsnitt og til 11 479, etter at den en langsiden var under opprustning hele forrige sesong. Avstanden opp til Rosenborg har krympet fra 6000 til 1500 tilskuere i gjennomsnitt.

– Men for to år siden hadde vi enda høyere snitt, og vi håper jo at vi skal komme over det - og helst over 12 000. Vi hadde et godt snitt før sommeren, og vi håper vi skal bikke 12 000, sier den kommersielle lederen Camilla Schulz.

Hun sier at de ikke vil være helt fornøyde om de ikke når grensen på 12 000, og sier at de kommende kampene vil gi en indikasjon om de klarer det.

– Vi vet at det handler om å kjempe i toppen i slutten av sesongen. Det avgjør om vi når målet, sier Schulz.

Publisert: 02.08.19 kl. 21:01

