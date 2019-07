SOMMERGLEDE: Flere spillere vil utnytte sommeren, da gresset er som grønnest og til og med Bergen velsignes av solen. Her feirer Veton Berisa å ha scoret mot Stabæk 21. juli. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

7 av 10 Eliteserie-spillere mener sesongen slutter for sent: – Positive til å spille mer om sommeren

En undersøkelse fra NISO viser at de fleste Eliteseriespillerne er misfornøyde med sesongavslutning så sent som desember.

Mindre enn 10 minutter siden

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Mens været er på det beste, og banene på sitt grønneste, tok de fleste eliteserieklubbene ferie etter runden fra 13. til 15. juli. Neste runde er den kommende helgen – 3 og 4. august.

Det får mange til å reagere.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Det er viktig å få frem at det ikke er spillerne som har satt krav om en lang ferie på sommeren, spillerne virker positive til å spille mer på sommeren, forteller NISO-sjef Joachim Walltin, men understreker at NISO heller ikke har presset på for flere kamper om sommeren.

les også Arne Erlandsen åpner om helvetesåret: Samlivsbrudd, sparken og kreft

SOMMERBALL: NISO-sjef Joachim Walltin. Foto: Tore Kristiansen

Det er NFF i tett samarbeid med klubbene som blir enige om terminlisten i Eliteserien.

Walltin forteller at både NISO og spillerne var godt fornøyd med at seriestarten i år var 30. mars.

En undersøkelse NISO har gjort blant Eliteserie-spillerne, som VG har fått tilgang til, viser at hele 72 prosent er misfornøyd med at serieavslutningen i år er 1. desember.

Janne Jönsson var også misfornøyd under kampen mot Brann, men det var med dommeren:

I samme undersøkelse har de fått spørsmål om når de ønsker en cupfinale, som tradisjonen tro er siste kamp for sesongen. Der har 30,1 prosent svart oktober, 34,4 prosent november, og kun 4,3 prosent desember.

– Vi har sagt klart fra hva vi mener om sen avslutning. Sverige spilte VM i fjor, og både startet senere og avsluttet tidligere enn oss, da bør det være mulig med en annen løsning, legger Walltin til.

Han påpeker også at det er en enighet mellom NISO og klubbene på at spillerne skal ha syv dagers ferie i sesong, altså mellom mars og desember.

Se resultater fra eliteserieundersøkelsen her: Synes du det spilles nok kamper på sommeren (juni/juli/august)? Ja: 28% Nei: 72% Antallet svar: 93 Ha synes du er det ideelle tidspunktet for avvikling av cupfinale? Mai: 5,4% Juni: 1,1% Juli: 5,4% August: 8,6% September: 10,8% Oktober: 30,1% November: 34,4% Desember: 4,3% Antallet svar: 93 Vis mer

Sliter med å kutte på slutten

Sportssjef i Norsk Toppfotball, Erik Solér, har tett dialog med klubbene om terminlisten, og er enig i at det bør spilles mer om sommeren. Han er også klar på at man neste år ikke ønsker å ta store hensyn til EM-sluttspillet, da det er få Eliteserie-spillere som er aktuelle der.

– Vi ønsker å skjære ferien ned til to uker på sommeren. Men vi sliter med å se hvordan vi skal få kuttet ned noe særlig på slutten. Vi kan nesten ikke ha en sesong som er kortere enn åtte måneder, forklarer Solér til VG.

Om undersøkelsen Sammen med spillerorganisasjonen NISO har VG gjennomført en undersøkelse blant spillere i Eliteserien ved bruk av programmet Questback. 256 spillere har mottatt undersøkelsen, og totalt 93 har svart, noe som gir en svarprosent på 36. Antallet svar varierer noe fra spørsmål til spørsmål. Undersøkelsen ble utført i perioden 9. mai til 28. mai. Undersøkelsen til Toppserien ble utført i perioden 8.-24. mai. 210 spillere mottok undersøkelsen, 111 besvarte, noe som gir en svarprosent på 53. Vis mer

les også Berntsen ut mot negativt fokus rundt norsk fotball: – Nesten komisk

Når VG presenterer tallene for mediesjef i Norges Fotballforbund, Svein Graff, forteller han at det er viktig for NFF å lytte til spillerne, og at synspunktene blir tatt med videre.

– Sportslig har det vært et ønske fra klubber og NFF om å forlenge sesongen for å være konkurransedyktige med resten av Europa. I tillegg er det enighet om å tilrettelegge for best mulig forberedelser for lagene som skal spille europacup. Dermed blir det en pause på sommeren som også påvirker sesonglengden.

Han legger til at blant klubbene er det ulike meninger om hvordan terminlisten skal settes opp, men at det er viktig å unngå ulike løsninger fra år til år.

Publisert: 30.07.19 kl. 16:51

Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 16 10 3 3 37 – 16 21 33 2 Bodø/Glimt 14 9 2 3 33 – 23 10 29 3 Odd 15 9 2 4 22 – 17 5 29 4 Brann 16 7 5 4 19 – 16 3 26 5 Vålerenga 14 7 3 4 28 – 18 10 24 6 Rosenborg 15 7 3 5 20 – 18 2 24 7 Kristiansund 14 6 3 5 17 – 15 2 21 8 FK Haugesund 15 5 5 5 24 – 18 6 20 9 Viking 14 5 4 5 20 – 23 -3 19 10 Lillestrøm 15 5 3 7 18 – 24 -6 18 11 Mjøndalen 15 3 7 5 20 – 24 -4 16 12 Tromsø 15 5 1 9 15 – 28 -13 16 13 Stabæk 15 4 3 8 14 – 21 -7 15 14 Ranheim 15 4 3 8 17 – 26 -9 15 15 Sarpsborg 08 15 2 7 6 16 – 21 -5 13 16 Strømsgodset 15 2 4 9 15 – 27 -12 10 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live »

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post