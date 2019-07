MØTER MOTBØR: Molde-trener Erling Moe mener at mediene har for mange negative vinklinger om norske fotballag, men får ikke altfor mye støtte fra mediene selv. Her er Moe etter kampen mot Odd i juli. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Fnyser av Moe-kritikk: – Nivået er altfor lavt

Kun én av fire aviskommentatorer VG har vært i kontakt med støtter Molde-trener Erling Moe i at mediene er for kritiske til norsk fotball.

Nå nettopp

Det var før Moldes returoppgjør mot islandske KR Reykjavik i Europa League-kvaliken at Moe kom med hjertesukket om mediene.

– Jeg er lei av negative vinklinger om norsk fotball. Vi må begynne å fremsnakke og prate godt om hverandre mer, sa Moe til NTB.

Utspillet vekker reaksjoner blant flere kommentatorer i store norske aviser.

– Det er ikke negative vinklinger som er problemet. Problemet er at nivået på norsk klubbfotball er altfor lavt, sier VGs kommentator Leif Welhaven.

les også Molde-treneren er lei negative vinklinger: – Norsk fotball er bedre enn folk tror

Han får støtte av kollega Birger Løfaldli i Adresseavisen.

– Jeg tror norske klubber stort sett får den omtalen de fortjener, skriver Løfaldli i en mail til VG.

Adresseavisen dekker stort sett Rosenborg, og Løfaldli bruker trønderlaget som eksempel når han forklarer.

– Lykkes RBK, som i går mot Linfield, blir vinklingene positive. Verre er det ikke, skriver han.

Blant vinklingene som dukket opp etter Rosenborgs seier i Champions League-kvaliken var denne:

Dagbladet-kommentator enig med Moe

Dagbladets Esten O. Sæther ser imidlertid helt annerledes på saken.

– Moe har et poeng. Jeg synes gjennomgående vi er for kritiske til norske klubbers prestasjoner i Europa, sier han til VG.

Sæther tror det kommer av at forventningene i Norge er høye på grunn av at vi er bortskjemt med gode resultater i andre idretter.

– Når man tenker over at fotball er den største idretten i stort sett alle land i verden, er resultatene internasjonalt for lag fra lille Norge egentlig helt greie. Da blir det kjedelig om vi i mediene år etter år skal fortelle hvor elendig det er, når det jo egentlig ikke er det.

les også Lars Arne Nilsen om Europa-retur: – En cupfinale for oss

– Moe legger ambisjonsnivået fascinerende lavt

Ola Bernhus i Aftenposten er enig med Sæther i at det er høye forventninger som fører til kritiske vinklinger i mediene. Men han peker på at fotballen selv har ansvar for det.

– Norske fotballedere snakker om at klubbene skal lykkes i Europa og at landslaget skal til sluttspill. Når man omtaler seg selv på en sånn måte, så må man leve med at både mediene og fotballentusiaster måler deg opp mot det, sier Bernhus.

Også VG-kommentator Welhaven peker på ambisjonsnivået har mye å si for hvordan mediene skriver om norske fotballklubber.

– Det er selvsagt opp til hver enkelt hvor man ønsker å legge lista for hva man skal si seg fornøyd med. Men jeg må si Moe legger den nesten fascinerende lavt med dette utspillet, sier han.

Molde-nivået var det imidlertid ingenting å si på da de slo KR Reykjavik 7–1 i første kvalikkamp på veien mot Europa League: