GULLJAKT: Håkon Evjen (til høyre) og lagkameratene feirer 2–0-scoringen mot Viking. Foto: Mats Torbergsen / NTB scanpix

Glimt jager Molde i gullkampen - Odd misbrukte muligheten

(Bodø/Glimt - Viking 2–1, Kristiansund - Odd 1–1, Haugesund - Ranheim 0–1) Med seier i hengekampen onsdag vil Bodø/Glimt innta tabelltoppen i Eliteserien. I bunnen tok Ranheim en viktig seier.

Henrik Myhrvold Simensen

Geir Juva

Nå nettopp

Etter søndagens seier over Viking er Bodø/Glimt kun ett poeng bak Molde, men med én kamp mindre spilt.

Odd derimot taper terreng til nordlendingene, etter 1–1 borte mot Kristiansund. De er tre poeng bak Molde, med like mange kamper som serielederen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Presset av Viking

Glimt gikk ut i hundre mot Viking, og tok ledelsen allerede etter minuttet spilt.

Amor Layouni skjøt, Iven Austbø ga retur, der sto Philip Zinckernagel og sørget for 1–0.

På nummer to var det igjen Layouni som var arkitekten. Han løp gjennom på venstre, og hadde en god avslutningsmulighet selv, men la isteden inn til Håkon Evjen. Unggutten som hadde speidere fra Manchester City og Manchester United og så på seg mot Strømsgodset i forrige runde, satte inn 2–0.

I pausen gjorde Bjarne Berntsen to endringer og et formasjonsskifte. Det fikk han betalt for. Innbytter Tommy Høiland spilte Zlatko Tripic gjennom, kapteinen fikset redusering.

Mot slutten presset Viking på, men de fikk ikke uttelling, til tross for mye godt spill.

Odd avga poeng

I Kristiansund måtte Odd krige for poengene.

Etter 20 minutter gjorde Christophé Psyche en feil. Odd kontret, og toppscorer Torgeir Børven sendte gjestene i ledelsen.

Etter hvilen fikk Psyche sin revansje, da han headet inn utligningen på en corner, og sørget for 1–1.

Enda en nedtur for Odd var at nøkkelspiller Fredrik Oldrup Jensen måtte av med skade i 1. omgang. Det er ennå ikke kjent hvor alvorlig den skaden er. På Eurosport ble det meldt at det kun er snakk om en smell og ikke noe brudd, men Dag-Eilev Fagermo ønsket ikke å kommentere det til Eurosport etter kamp.

Viktig Ranheim-seier

I Haugesund tok Ranheim en viktig tre-poenger. Eirik Valla Dønnem ble matchvinner med en elegant avslutning.

Dermed tar Ranheim steget opp fra kvalifiseringsplass, og legger press på de andre lagene i bunnen.

Publisert: 11.08.19 kl. 19:54

Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 17 11 3 3 39 – 16 23 36 2 Bodø/Glimt 16 11 2 3 38 – 25 13 35 3 Odd 17 10 3 4 25 – 19 6 33 4 Brann 17 8 5 4 22 – 16 6 29 5 Rosenborg 17 8 4 5 26 – 21 5 28 6 Vålerenga 15 7 4 4 29 – 19 10 25 7 Kristiansund 16 6 5 5 19 – 17 2 23 8 FK Haugesund 17 5 6 6 25 – 20 5 21 9 Viking 16 5 4 7 21 – 27 -6 19 10 Lillestrøm 16 5 3 8 19 – 26 -7 18 11 Ranheim 17 5 3 9 18 – 29 -11 18 12 Mjøndalen 16 3 8 5 22 – 26 -4 17 13 Tromsø 17 5 2 10 19 – 35 -16 17 14 Stabæk 16 4 4 8 15 – 22 -7 16 15 Sarpsborg 08 16 2 8 6 17 – 22 -5 14 16 Strømsgodset 16 2 4 10 16 – 30 -14 10 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.