LIGACUPFINALE: Jack Grealish blir sendt i bakken av Manchester Citys Ilkay Gündogan. Foto: GLYN KIRK / AFP

Toppklubber jager juvelen: – De aller fleste supporterne vil tilgi ham

Han kobles til flere toppklubber. Hvor lenge blir Jack Grealish (24) trofast mot sitt kjære Aston Villa – dit han kom som seksåring?

Nå nettopp

Aston Villa kjemper febrilsk for å unngå nedrykk og skal mandag på en vrien tur til Leicester.

– Jack Grealish har vært ekstremt lojal. Han spiller for klubben som han vokste opp som supporter av. Alle klubber drømmer om å få ha en sånn spiller, sier Kasper Wikestad, som skal kommentere kampen for TV 2.

– Hadde de ikke rykket opp sist sommer, hadde han nok dratt. Det står stor respekt av at han ble i Aston Villa til opprykket. Han var forrige sesong kanskje den beste spilleren i Championship. Og sesongen før der også.

Jack Grealish har blitt voksen etter noen ungdommelige tabber – med et par utelivsskandaler i beltet.

– Grealish er hjertet i Aston Villa. Men hvis han nå skulle forsvinne, vil de aller fleste supporterne tilgi ham. I hvert fall om det skulle bli nedrykk, sier Wikestad.

I britiske medier er han koblet til en rekke klubber, blant annet de to i Manchester. Men Kasper Wikestads beste tips er at han drar til London:

– Han kan passe inn i alle toppklubber omtrent, tror jeg. Og så får vi håpe at han får prøve seg for England før EM. Han har vært på Tottenhams radar en god stund, og det er ikke usannsynlig at Grealish ender opp der. Det er viktig for sånne spillere å være ønsket i klubben de drar til.

– Jeg sier ikke bombastisk at han forsvinner, men jeg tror i hvert fall at det skjer om det skulle bli nedrykk, sier Wikestad.

TV 2-profilen skal altså kommentere en kamp der Aston Villa fortsetter sin kamp for å overleve på nivå én.

– Aston Villa har brukt ekstremt mye penger etter opprykket i fjor. 150 millioner pund. Bare Manchester United har brukt mer. Sånn sett ville et nedrykk være en gedigen nedtur, sier Wikestad. 150 mill. pund tilsvarer 1,8 milliarder kroner.

– Men samtidig var Aston Villa nødt til å handle mye. De rykket opp med ganske mange lånespillere og spillere som var ferdige. De hadde intet annet valg enn å bruke mye penger.

VG-tips: Uavgjort

* Leicester har et grep om tredjeplassen, men med kun to poeng - og ligaformen er ikke på topp: 0-2-2.

* Laget ble slått ut av nettopp Aston Villa over to kamper i ligacupsemifinalen i januar, men fikk reist seg med midtukens FA-cupavansement over Birmingham (1-0). Vi mener det er for tidlig å slå fast at den gode Leicester-formen har kollapset. Men vi kan oppsummere at laget ikke er så trygge defensivt som tidligere denne sesongen. Kun i én av syv siste ligamatcher har laget maktet å stenge buret.

* Aston Villa klarte å gjøre ligacupfinalen spennende, men røk 1–2. Spillerne må legge den skuffelsen bak seg og se fremover, for med sin utsatte tabellsituasjon blir alle ligakampene fremover å regne som finaler.

* Med det hederlige Wembley-nederlaget i minne er det neppe all verdens grunn til å skifte for mye på formasjon eller spillere. Grealish (mb) forventes å riste av seg en smell i tide til mandag kveld.

* Begge Lag Scorer til 1,70 i odds er et spillalternativ. HUB-forslaget vårt er uavgjort.

Spillestopp er kl. 20.55. Kampen går på TV 2 Sport Premium.

Publisert: 09.03.20 kl. 15:04

