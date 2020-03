FØR: Det blir ikke mye kake på mange i norsk fotball i tiden som kommer. Her er Ivar Koteng klar for et lite stykke - dagen etter at han vant kampen om å fortsette som Rosenborgs styreformann. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

RBKs styreleder Koteng: – Norge ble satt 10 år tilbake på en uke

«Eiendomskongen» Ivar Koteng (60) kan hjelpe folk med å lette på husleier. Men Rosenborgs styreleder sliter med å komme med gode forslag for norsk fotball, i den stillstanden som nå råder.

Avisen Nidaros kunne mandag fortelle at Ivar Koteng nå gir 30 av sine leietakere gratis eller redusert husleie fremover, blant dem kafeer og restauranter. Men i Fotball-Norge er ikke løsningene like tilgjengelige.

– På generelt grunnlag er det krise i den finansielle situasjonen, siden klubbene mister inntekter, mens utgiftene fortsetter. Det er voldsomme belastninger for de to øverste divisjonene for herrer, pluss Toppserien for kvinner, sier Ivar Koteng til VG.

– Er det mulig, i en slik situasjon, å unngå permitteringer/oppsigelser, sånn du ser det?

– Nei, det er nok umulig for mange klubber. Men det er litt forskjellig fra klubb til klubb, noen er solide, andre ikke så solide.

Strømsgodset og FK Haugesund er blant klubbene som har permittert spillere, mens Odd, Vålerenga og nevnte Rosenborg har permittert deler av administrasjonen. Dette intervjuet ble gjort før sistnevntes permitteringsvarsel.

– Hvis dette blir langvarig – hvor sannsynlig er det at dere må gjøre noe da?

– Det er ikke usannsynlig med permisjoner eller oppsigelser – hvis det drar seg ut til til høsten. Men jeg tror vi vet mer til påske, sier Koteng, som så en voldsom utvikling i hele situasjonen i løpet av en uke.

– Norge ble satt 10 år tilbake på en uke, mener Koteng.

Han følger utviklingen tett og han har et håp om at det snart snur. Koteng ser situasjonen, for norsk fotball, i to deler.

1) Den generelle, finansielle situasjonen som har oppstått.

2) Når fotballen starter igjen – hva gjør vi da?

– Spørsmålene er mange. La oss si vi klarer å starte 1. juli. Hva gjør vi da? Spiller vi dobbel serie, men kutter cupen og Europa? Eller spiller vi enkelt serie, for eksempel, men med cup og Europa? Det er kanskje alternativene, men igjen: Jeg håper selvsagt at vi kommer igang igjen før 1. juli – selv om det også kan bli senere.

– I dag skal vi egentlig bare være glade for at når en slik situasjon har oppstått, at Norge er en rik stat med gode verdier i bunn, som gjør at vi har gode forutsetninger for å klare oss gjennom dette, sier Rosenborgs styreformann og Trondheims «eiendoms-baron» Ivar Koteng.

