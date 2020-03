GOD TONE: Ole Gunnar Solskjær og Pep Guardiola har utviklet et godt forhold etter flere Manchester-derbyer mot hverandre. Foto: PETER POWELL / EPA

Guardiola uenig med Klopp om Solskjær: – Utrolig aggressive

MANCHESTER (VG) Pep Guardiola (49) kjøper ikke kritikken fra Jürgen Klopp (52) om stilen til Ole Gunnar Solskjær (47).

Den tyske Liverpool-manageren har gjentatte ganger beskyldt Solskjærs Manchester United for en «merkelig» defensiv tilnærming i kampene mot dem.

Men på spørsmål om han er enig med Klopps uttalelser, og om hva han selv synes om Solskjær-stilen, rister Guardiola på hodet.

– For meg ser det ikke sånn ut, sier katalaneren på sin pressekonferanse i forkant av søndagens bortekamp mot Manchester United.

Manchester City-manageren mener tvert imot at byrivalen har fremstått som et offensivt lag den siste tiden.

– Det jeg har sett i de siste kampene, er at de er utrolig aggressive, og jeg tror det kommer til å skje på Old Trafford også. De kommer til å forsvare seg også, vi kommer til å kunne kontrollere mye, og det stemmer at de forsvarer seg i noen kamper, men jeg ser et lag som er aggressivt, sier Guardiola og peker på blant annet bortekampen mot Everton forrige helg.

49-åringen, som kunne opplyse at stjernespilleren Kevin De Bruyne «føler seg bedre» etter å ha slitt med en liten skade, er imponert over Uniteds utvikling under Solskjær.

– Spillerne følger ham fullstendig. De er dedikerte til ham. Det blir bedre og bedre. De er kanskje på sitt beste for sesongen akkurat nå, sier Guardiola.

Han virket ikke like imponert over Solskjærs klaging over at Manchester United får 24 timer mindre hvile enn City før søndagens kamp.

– Før vi møttes i ligacupen, hadde de en dag ekstra. Noen ganger kan det skje. Da sa jeg bare at kampprogrammet er som det er. Noen ganger har du en dag mer, andre ganger har du en dag mindre. Det er som det er, sier Guardiola.

Dette er fjerde gang han skal lede laget sitt mot United denne sesongen. På spørsmål om Solskjærs nåværende lag er bedre enn det han har møtt tidligere i sesongen, svarer City-sjefen:

− Jeg har alltid tenkt at de er et sterkt lag som spiller bra. Jeg har stor respekt for dem.

Publisert: 06.03.20 kl. 15:00

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 28 26 1 1 64 – 20 44 79 2 Manchester City 27 18 3 6 68 – 29 39 57 3 Leicester City 28 15 5 8 54 – 28 26 50 4 Chelsea 28 13 6 9 47 – 39 8 45 5 Manchester United 28 11 9 8 42 – 30 12 42 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

