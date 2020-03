POPULÆRE TV-OBJEKTER: Rosenborgs Pål André Helland etter å scoret 1-0 mot Odd på Lerkendal Stadion. Mike Jensen, Anders Konradsen og Tore Reginiussen kommer til for å feire. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Klubbene sikre på 400 TV-millioner: – Om vi må spille lille julaften, spiller vi lille julaften

Discovery betaler rundt 400 millioner kroner i året for å vise norsk toppfotball på TV, men vil si lite om hva som skjer om man ikke klarer å fullføre 2020-sesongen.

For mindre enn 10 minutter siden

– Vi forutsetter definitivt at de pengene kommer. Vi er klare på at vi skal spille 30 kamper. Det skal gå så sammenhengende som mulig og være helsemessig forsvarlig. Ingenting tilsier at det ikke skal være mulig å gjennomføre, i hvert fall så lenge EM er avlyst, sier styreleder Cato Haug i Norsk Toppfotball, interesseorganisasjonen som består av klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen.

– Hva om kamper ikke blir spilt?

– Det er ikke et scenario. Om vi må spille lille julaften, spiller vi lille julaften, sier han.

– Ingen annen plan

Eliteserie-starten i fotball ble først utsatt til begynnelsen av mai som følge av coronaviruset, før den ble ytterligere forskjøvet til slutten av samme måned. Kildene i denne saken ble intervjuet før tirsdagens utsettelse.

Discovery, som i perioden 2017-2022 årlig blar opp cirka 400 millioner kroner til Eliteserien og Obosligaen i bytte med TV-tid, ønsker ikke å komme med detaljer i avtalen med toppfotballen, og svarer heller ikke på direkte spørsmål om de har mulighet til å redusere beløpet hvis kamper ikke spilles.

– Vi står for tiden i en situasjon ingen har opplevd før, men vi har en tett og god dialog med fotballen og planlegger for et scenario der Eliteserien vil bli spilt med forsinket oppstart, slik fotballen også gjør, sier Espen Skoland, nordisk kommunikasjonsdirektør i Discovery og operativ leder i Discovery Norge.

Daglig leder Knut Kristvang i Fotball Media AS, selskapet som forvalter medieavtalene på vegne av NFF og NTF, vil ikke spekulere i hva som skjer med TV-pengene hvis kamper ikke spilles, og dermed heller ikke vises på TV.

– Vi har ingen annen plan i dag enn å gjennomføre sesongen etter det vanlige formatet over 30 runder. Utover det får tiden vise hva som skjer, sier Kristvang.

– Er det regulert hva som vil skje hvis kamper ikke spilles?

– Det er vanskelig å svare på eventuelle alternative utfall per i dag. Vi har ingen gode svar på det, for vi har ingen annen plan enn at alle kamper skal spilles. Vi har tett dialog og oppfølging med våre mediepartnere i disse dager.

– Er det ingen konkrete punkt i avtalen som sier noe om dette?

– Det finnes noen reguleringer, men det er ikke noe jeg vil gå inn på her. Dette er en sak vi må se hvordan utvikler seg, og som vi har tett dialog med mediepartnere om.

«Bedre enn noensinne»

Sarpsborg 08-leder Espen Engebretsen, som mandag kunne opplyse at klubben hans permitterer 25 ansatte, tror ikke mediepengene er i fare.

– Jeg regner med at de pengene kommer. Vi har fortsatt tre år igjen av avtalen, og jeg regner med at vi skal spille 30 kamper i år, sier han.

Cato Haug i Norsk Toppfotball er helt tydelig på at Eliteserien vil bli gjennomført i sin helhet.

– Vi skal levere produktet, og jeg tror det blir bedre enn noensinne. Folk vil være utsultet på fotball, og det vil komme enda flere på stadion. Folk vil være sammen med hverandre.

PS! VG og Discovery inngikk et redaksjonelt samarbeid da Discovery kjøpte fotballrettighetene fra 2017.

Publisert: 25.03.20 kl. 09:56

