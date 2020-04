AMBULANSESJEF: Svein Oddvar Moen er permittert som fotballdommer, men har en annen jobb å gå til. Foto: Erik Emberland Andersen

Toppdommer henter coronasmittede: – Fotball blir veldig lite

Svein Oddvar Moen (41) er best kjent som fotballdommer i Eliteserien. Under coronapandemien er det jobben som ambulansesjef i Haugesund som står i fokus.

Moen gleder seg til Eliteserien kan sparkes i gang igjen, men i den pågående coronakrisen har han en annen viktigere jobb som funksjonsleder ved ambulansestasjonen i Haugesund.

Moen og hans team har hatt ansvaret for å hente flere coronasmittede og bringe dem til sykehuset.

– Det startet ganske hektisk hos oss, men vi har hatt god effekt av tiltakene. Men vi er fremdeles på tå hev. Blir én smittet, blir plutselig et helt vaktlag smittet. Derfor har vi ekstra mye fokus på hygiene nå om dagen, forklarer han.

MYNDIG: Svein Oddvar Moen i aksjon i en kamp mellom Brann og Lillestrøm i fjor. Foto: Vidar Ruud, NTB SCANPIX

Moen hyller arbeidet helsepersonell har lagt ned gjennom en krevende tid.

– Kollegaene våre er helt fantastiske, og det gjelder helsevesenet generelt. Akkurat nå har vi ingen som er i karantene eller er syke hos oss, forteller fotballdommeren.

41-åringen har aldri opplevd noe lignende som ansatt i helsevesenet.

– Det har vært unntakstilstand og det er det ennå. Vi er i høyberedskap og skal være det en stund til. Smitten er på vei nedover nå, men samtidig vet vi at det kan eskalere raskt, sier Moen.

Ambulanseansatt Erik Emberland Andersen i smittevernbekledning i ambulansen. Foto: Erik Emberland Andersen

Strengt regime

Derfor er de ansatte i ambulansetjenesten ekstra på vakt når de skal ut og hente en pasient.

– AMK-sentralen vår er veldig dyktig på utspørring, noe som gjør jobben lettere for oss. Pasienten er smittet til det motsatte er bevist, og da er munnbind og hansker enkle tiltak for å beskytte seg. Hvis vi skal hente en pasient som ligger på gaten, kjører vi fullt smitteregime fordi vi ikke kan vite om personen er smittet. Når det er klart at pasienten ikke er coronasmittet, prøver vi å spare på smitteutstyr.

Fotball uvesentlig

Moen debuterte som dommer på øverste nivå i 2003, og har gjennom årene etablert seg som en av Norges fremste kampledere.

Selv om den utsatte eliteseriestarten fører til tapte inntekter for Moen og hans dommerkolleger, er dét det siste han ønsker fokus på.

– Fotball betyr mye for folk, men i denne sammenhengen blir fotball veldig lite. Jeg er permittert av NFF, men det er så uvesentlig å snakke om. Fotball er satt på vent, og nå er alt fokus på ambulanse.

