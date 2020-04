Kommentar

Kaos på alle kanter: Adjø solidaritet!

Av Leif Welhaven

ULIKE GREP: Haugesund, Rosenborg, Viking, Bodø/Glimt og Vålerenga har ulike tilnærminger til hvordan de forholder seg som arbeidsgiver i coronakrisen. Foto: VG/NTB

Én gang for alle kan vi skrinlegge tanken om at «fotballfamilien» skal klare å danne en felles front mot coronaviruset. For hvem bør egentlig være solidariske med hvem?

Tankene går fort til norsk filmtittel fra 1985, signert Wam & Vennerød, når vi dag for dag ser hvordan coronahåndteringen spisser seg til.

Strengt tatt var det direkte naivt at enkelte innbilte seg at problemstillinger rundt kontrakter, lønninger, arbeidsrett og fremtidsutsikter kunne løse seg ved en «gentlemen’s agreement» bygget på et solidaritetsprinsipp.

Hva skulle et slikt ha gått ut på i praksis?

Vittige tunger har sammenlignet ideen med barneleken «stiv heks», der alt bare fryses inntil en nærmere kommando blir gitt. Men hvor fair hadde det vært? Hvem hadde tjent og tapt? Hvem har rett til å ha definisjonsmakten om hva som om hva som er moralsk høyverdig eller forkastelig?

Det er ikke så rart at vi nå befinner oss i en kaotisk situasjon. Både forholdet mellom klubber og spillere, mellom forskjellige klubber og mellom norsk fotball og myndighetene er uoversiktlig, og det blir ikke enklere av juridisk usikkerhet.

Perspektivet forandres fryktelig fort ut fra hvilket ståsted man selv har, og akkurat nå er det ikke mulig å se noe som engang ligner på en løsning alle aktørene kan leve med.

les også Interne meldinger skaper bråk i Haugesund: – Bitter stemning

Hvis vi prøver å se på situasjonen med et kjølig utgangspunkt, så er profesjonelle fotballspillere arbeidstagere og dermed underlagt arbeidsrettslige prinsipper. Det gir dem plikter og rettigheter som alle andre yrkesgrupper, også dersom det inntreffer noe som gjør at arbeidsgiver mer eller mindre frivillig tyr til permittering. Dette tiltaket innebærer at økonomiske forpliktelser overfor enkeltindivider skyves fra seg, og etter en gitt frist både kan og skal arbeidstageren se seg om etter annet arbeid. Noe annet vil normalt anses som illojalt mot systemet. Ser man på saken fra fotballspilleres ståsted, er de satt i en situasjon der de ikke får lønn. Kan det da forventes noe lojalitet? Når det åpnes for gruppetrening på inntil fem, er det da for eksempel rart at spillere som Haugesund har permittert reagerer på at ledelsen tilbød seg å «hjelpe med opplegget»?

les også Viking går for helomvending – FKH snur ikke

Fra flere av klubbenes side er ståstedet et helt annet. Her er tankegangen at det overordnede må være at klubben kommer seg gjennom krisen, og at dette igjen er forutsetningen for at det skal finnes en jobb å gå tilbake til en dag. Med dette utgangspunktet kan man mene at det rimeligste er at ingen søker å utnytte situasjonen, og at det utvides romslighet og pragmatisme for et opphøyet mål.

Men her har det jo så til de grader blitt tydelig at klubbenes ikke er på linje, og at det er diskutabelt hva som er rettferdig og urettferdig.

Bodø/Glimt har for eksempel valgt ikke å permittere, og tar dermed kostnader selv i en tid der konkurrenter henviser spillerne til det offentlige. Hvis vi ser på saken med nordlandske briller, vil det nok fremstå provoserende dersom klubber med permitterte spillere omgår eller utfordrer regelverket.

les også Bohinen ut mot treningsregler: – Helt meningsløst

Fortjener klubber som har drevet sunt og har en del å gå på å bli satt i samme båt som med dem med svært liten buffer? Har noen vært vel kjappe med å permittere for å skyve kommende utgifter fra seg? Er det økonomi eller bortfall av oppgaver som er den reelle beveggrunnen i hvert tilfelle?

Spørsmålene står i kø.

Nå som det åpnes for gruppetrening fem og fem, vil det da innebære at alle klubbene som har permittert spillerne 100 prosent må endre dette dersom de skal ha en praktisk relasjon til spillerne de har støtt ut økonomisk?

Ytterligere komplisert blir bildet av at ulike klubber har valgt forskjellige prosenter for permitteringsgrad. Når det nå utforskes hvordan gruppetrening skal kunne foregå, dog uten at det kan få merkelappen «organisert», har da brøken noen relevans for hvor rettigheter starter og plikter stopper?

Her er det ikke rart man blir lettere forvirret, og det blir enklere av at jurister har ulik forståelse av flere forhold. NISO-leder Joachim Walltin er den som mest presist har oppsummert øyeblikksbildet: «Må innrømme at det er fullstendig kaos akkurat nå».

Men der nesten alt er usikkert, er det tross alt mulig å legge én ting skikkelig bak oss: Illusjonen om samling i en tid der interessene spriker i alle retninger.

Alle er enige om at corona er katastrofalt. Og der stopper enigheten.

Publisert: 01.04.20 kl. 06:35

