Slik skal Norge stoppe en ny «katastrofe»

ULLEVAAL (VG) I to hjemmekamper på rad har Norge sølt vekk 2–0-ledelser. Det har aldri skjedd før i den norske landslagshistorien. Lars Lagerbäck har satt inn tiltak for at «katastrofene» mot Romania og Sverige ikke skal gjenta seg.

Det ble uavgjort mot dem begge og de bitre poengtapene kan i ytterste konsekvens koste Norge plassen i EM neste sommer. Torsdag er Malta motstander på Ullevaal. Alt annet enn seier vil være en gedigen skuffelse.

– Vi brukt ganske mye tid på dette på spillermøtene, svarer Lagerbäck på VGs spørsmål. 2–0-ledelsen mot Sverige etter 59 minutter smuldret i mars opp i løpet av 26 minutter. Dramaet endte 3–3. Romania brukte noen minutter mindre på å utligne Norge 2–0-ledelse i juni.

– De spiller dessverre helt uten hode, meldte Lagerbäck etter den siste skuffelsen. Landslaget har fortsatt ikke tapt på Lagerbäcks 11 Ullevaal-kamper, men de to siste har gitt stygge riper i lakken.

Faktisk har Norge aldri opplevd noe slikt i to hjemmekamper på rad noen gang. Forrige gang en 2–0-ledelse røk i en kvalikkamp på hjemmebane var 2–3-tapet for Saarland i 1953. Treneren for Vest-Tysklands verdensmestre i 1974, Helmut Schön, ledet den lille delstaten sørvest i dagens Tyskland.

I kvalikkamper på bortebane har Norge ikke opplevd noe lignende siden keepertabbene forvandlet 2–0-ledelse til 2–2 mot Tyrkia i 2007.

– Sånne ting skal ikke skje når vi leder 2–0. Da skal man vinne kamper og ikke kollapse på den måten. Vi får håpe at vi har lært av de to kampene, sier kaptein Omar Elabdellaoui.

Nedturer fra 2–0 på hjemmebane 2019: 2–0-ledelse ble til 2–2 mot Romania (EM-kvalik). 2019: 2–0-ledelse ble til 3–3 mot Sverige (EM-kvalik). 1966: 2–0-ledelse ble til 2–4 mot Sverige. 1965: 2–0-ledelse ble til 2–2 mot Danmark. 1953: 2–0-ledelse ble til 2–3 mot Saarland (VM-kvalik). 1936: 2–0-ledelse ble til 3–3 mot Danmark. 1926: 2–0-ledelse ble til 3–4 mot Polen.

– Sånt skal vi ikke slurve bort. Du kan kalle det bittert eller hva som helst. Det er som Omar sier: Vi skal lære av dette og sørge for at vi fungerer mye bedre både på benken og ute på banen, sier Lagerbäck nå.

Han påpeker at kommunikasjonen mellom benk og bane må bli langt bedre. Det er tydelig at Lagerbäck ikke klarte å få frem beskjeder til spillerne. Nå tar han grep. Landslagssjefen har tatt for seg lagets mest rutinerte spillere.

– Det vi har gjort konkret er at vi har pratet med ekstra med Omar og flere av spillerne som har vært med mye. De skal kjenne ansvaret og komme lett i kontakt med oss på sidelinjen, sier han og legger til:

– Jeg håper og tror at det ikke skal gjenta seg.

Lars Lagerbäck innrømmer at det er vanskelig å få gitt beskjeder når alt er som hetest.

– Det er vanskelig å kommunisere med spillerne. Du kan ikke bytte inn og ut spillere kontinuerlig i fotball, men du må få noen av dem ut til sidelinjen, sier han. Lagerbäck mener Norge både ble for angrepsvillige og for forsiktige i forsvar.

– Vi har gitt spillerne feedback på at vi ble «over-offensive». Samtidig er det positivt at spillerne vil gå for 3–0. Men vi mistet balansen i laget, påpeker Lagerbäck som heller aldri har opplevd lignende i sine mange år som landslagssjef for Sverige, Nigeria og Island.

– På en måte er dette positivt. Vi har flere muligheter til å gjøre 3–0 både mot Romania og Sverige. Spillerne liker å komme hjem og spille for landslaget, de vil vise seg fra sin beste side. Men det må balanseres. Man må heller ikke bli feig og passiv.

