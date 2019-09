NY SKADE: Matthew Rusike har her pådratt seg et benbrudd. Det var 1. april. Nå er kneet alvorlig skadet. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Stabæk-spiller operert for avrevet korsbånd – ute på ubestemt tid

Matthew Rusike (28) sin første sesong i Stabæk har blitt et mareritt. Etter to bruddskader i vår, har angriperen nå røket korsbåndet.

Den alvorlige skaden oppsto i en reservelagskamp mot Aalesund sitt toerlag forrige måned. Rusike ble operert sist uke, får VG bekreftet. Det er den tredje smellen for karen fra Zimbabwe denne sesongen.

Først brakk 28-åringen hånden, så pådro han seg et benbrudd mot Lillestrøm 1. april og nå røk han korsbåndet. Stabæk-lege Arne Røde er lei seg på spillerens vegne.

– I min karriere som doktor innenfor fotballen, har jeg ikke sett noe så ille i løpet av mine 27 sesonger, forteller Røde til VG.

Uviss fremtid

Rusike har kontrakt med Stabæk ut 2019. Det gjør fremtiden hans usikker. Klubben vil uansett ta vare på ham fremover, forteller Røde.

– Vi får hegne om han som person og hjelpe ham gjennom «rehaben», så får vi se hvordan det går. Det som bor inni en toppidrettsutøver, er å alltid ville komme tilbake igjen hvis det er mulig. Han viste en veldig flott treningsvilje da han var ute med benbruddet. Han er en herlig kar, sier Stabæk-legen.

– Er det en ni til 12 måneders skadeperiode det er snakk om her?

– Franck Boli kom til oss med et røket korsbånd i november (2016). Han var i full trening etter seks måneder. Så det går an – men de fleste regner lengre tid enn det. Korsbånd er den skaden vi frykter mest. Den er tidkrevende, sier Røde.

I form

Skaden er naturligvis ikke gunstig for Stabæk, men laget for øvrig har fungert bra den siste tiden.

Janne Jönsson har ledet blåtrøyene til to seirer på de tre siste kampene. Søndag stiller Stabæk opp på Aspmyra til bortemøtet med Bodø/Glimt. Det skjer altså uten Rusike, som grunnet problemene bare har én kamp fra start og to innhopp for klubben denne sesongen.

Avspark er klokken 18.00.

Publisert: 10.09.19 kl. 20:12







