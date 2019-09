MÅL! Raheem Sterling feirer Englands andre mål, som ble satt inn av Harry Kane (ikke i bildet). Foto: DAVID KLEIN / X06540

Sterling førte i ny engelsk målfest

(England-Kosovo 5–3) England sprudler og bøtter inn med mål i EM-kvaliken. Raheem Sterling førte an da det ble 5–3 mot Kosovo - til tross for at Harry Kane brente et straffespark.

England har dermed 19 mål på fire kvalifiseringskamper til EM.

Gareth Southgates menn er på god vei til å sikre seg billett til neste års sluttspill etter fire strake seirer i gruppen.

Kosovo sjokkerte riktignok med 1–0 ledelse ved Valon Berisha etter bare 35 sekunder - forært av Michael Keane.

Men så var det slutt, i hvert fall for 1. omgang.

Raheem Sterling var fantastisk, og Jaden Sancho og Harry Kane nesten like fantastiske fram til pause.

* 1–1: Raheem Sterling etter målgivende fra Michael Keane.

* 2–1: Harry Kane etter forarbeid av Sterling.

* 3–1: Selvmål etter innlegg fra Jadon Sancho.

* 4–1: Sancho etter assist fra Sterling. Sanchos første landslagsmål.

* 5–1: Sancho får igjen servert ballen fra Sterling.

Raheem Sterling hadde altså én scoring og tre målgivende i løpet av de første 45 minuttene.

– Jadon Sancho og Raheem Sterling har vært outstanding, fastslo Chris Waddle som ekspert på BBC Radio i pausen.

– Sterling har ikke nådd toppen ennå. Han er på vei opp. Nå må han vise hvor god han er i EM og neste VM, forsatte Waddle etter matchen.

Kosovo spilte kanskje i overkant naivt, men i starten på 2. omgang fikk de lønn for strevet med sin offensive fotball.

* 5–2: Valon Berisha med sitt andre mål. Han blir vakkert spilt fram av Vedat Muriqi.

* 5–3: Vedat Muriqi scorer fra straffemerket, etter at han selv gikk i bakken i det engelske feltet.

«Alle» trodde det skulle bli 6–3 da England fikk straffespark etter en drøy times spill i Southampton, men straffespesialisten Arijanet Muric reddet skuddet fra Harry Kane. Muric spiller til daglig i Nottingham Forest - på lån fra Manchester City. Han var godt utenfor streken, men straffen ble likevel ikke tatt på nytt.

Kosovo hadde på forhånd spilt 15 kamper på rad uten tap.

England på sin side hadde 42 kvalifiseringskamper uten tap. Nå er det 43 ...

