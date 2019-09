Sterling førte an i ny engelsk målfest

(England-Kosovo 5–3) England sprudler og bøtter inn med mål i EM-kvaliken. Raheem Sterling førte an da det ble 5–3 mot Kosovo - til tross for at Harry Kane brente et straffespark.

England har dermed 19 mål på fire kvalifiseringskamper til EM.

Gareth Southgates menn er på god vei til å sikre seg billett til neste års sluttspill etter fire strake seirer i gruppen.

Kosovo sjokkerte riktignok med 1–0 ledelse ved Valon Berisha etter bare 35 sekunder - forært av Michael Keane.

Men så var det slutt, i hvert fall for 1. omgang.

Raheem Sterling var fantastisk, og Jaden Sancho og Harry Kane nesten like fantastiske fram til pause.

* 1–1: Raheem Sterling etter målgivende fra Michael Keane.

* 2–1: Harry Kane etter forarbeid av Sterling.

* 3–1: Selvmål etter innlegg fra Jadon Sancho.

* 4–1: Sancho etter assist fra Sterling. Sanchos første landslagsmål.

* 5–1: Sancho får igjen servert ballen fra Sterling.

Raheem Sterling hadde altså én scoring og tre målgivende i løpet av de første 45 minuttene.

– Jadon Sancho og Raheem Sterling har vært outstanding, fastslo Chris Waddle som ekspert på BBC Radio i pausen.

– Sterling har ikke nådd toppen ennå. Han er på vei opp. Nå må han vise hvor god han er i EM og neste VM, forsatte Waddle etter matchen.

Kosovo spilte kanskje i overkant naivt, men i starten på 2. omgang fikk de lønn for strevet med sin offensive fotball.

* 5–2: Valon Berisha med sitt andre mål. Han blir vakkert spilt fram av Vedat Muriqi.

* 5–3: Vedat Muriqi scorer fra straffemerket, etter at han selv gikk i bakken i det engelske feltet.

«Alle» trodde det skulle bli 6–3 da England fikk straffespark etter en drøy times spill i Southampton, men straffespesialisten Arijanet Muric reddet skuddet fra Harry Kane. Muric spiller til daglig i Nottingham Forest - på lån fra Manchester City. Han var godt utenfor streken, men straffen ble likevel ikke tatt på nytt.

Det er første gang en engelsk fotballspiller bommer på straffe i en turneringslandskamp siden David Beckham mot Frankrike i EM 2004.

Litt statistikk hentet fra BBC:

* Kosovo hadde på forhånd spilt 15 kamper på rad uten tap.

* England på sin side hadde 42 kvalifiseringskamper uten tap. Nå er det 43 ...

* England har scoret 14 mål på sine tre hjemmekamper i kvaliken - mer enn noen andre så langt.

* Kosovo ble det første laget til å score tre mål borte mot England i en turneringskamp siden Kroatia i november 2007.

* England har scoret fem mål i tre kamper i 2019 - første gang de har gjort det i et kalenderår siden 1960.

* Det er første gang siden november 1993, mot San Marino, at England har sluppet inn mål før det var gått 60 sekunder.

* Raheem Sterling har vært involvert i 12 mål i sine åtte siste kamper for England.

* Jadon Sancho (19 år og 169 dager) ble den yngste spilleren til å score mer enn ett mål for England siden Wayne Rooney i juni 2004 mot Kroatia (18 år og 241 dager).

MÅL! Raheem Sterling feirer Englands andre mål, som ble satt inn av Harry Kane (ikke i bildet). Foto: DAVID KLEIN / X06540

