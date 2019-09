SEIER: Raheem Sterling og Rodi feirer førstnevntes 3–1-scoring på Goodison Park. Foto: Peter Byrne / PA Wire

City taklet presset - vant etter «Pep-rulett»

(Everton - Manchester City 1–3) Etter at Liverpool vant tidligere på dagen kunne luken ned øke til syv eller åtte poeng, men Manchester City taklet presset.

For mindre enn 10 minutter siden







Et velplassert frispark i keeperhjørnet fra Riyad Mahrez til 2–1 ble redningen for Manchester City borte mot Everton.

– Det koster dyrt, det er der Everton taper kampen, sier TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller om keeperspillet til Everton-keeper Jordan Pickford.

Pickford måtte også se Raheem Sterling banke ballen via tverrligger, og noen centimeter over linja til 3–1.

Dermed unngår Manchester City at Jürgen Klopps menn stikker fra på tabellen, etter at de fikk med seg tre poeng mot Sheffield United, takket være en keepertabbe av Dean Henderson, på utlån fra Manchester United.

«Pep-rulett»

«Pep-rulett» har blitt et uttrykk for Pep Guardiolas uforutsigbare laguttak. Foran Everton-kampen overrasket

Spanjolen benket nøkkelspillerne Sergio Agüero, David Silva og Bernardo Silva på Goodison Park.

Gabriel Jesus og Ilkay Gündogan var to av erstatterne, og kom i søkelyset.

Først ved at Gündogan satte ballen i tverrligger fra en snau meters hold, og så ved at Gabriel Jesus sendte City i ledelsen etter et perfekt innlegg fra assistmaskinen Kevin De Bruyne.

Dominic Calvert-Lewin utlignet for Everton før pause, men det var City som presset.

Etter flere store sjanser etter hvilen, fikk de omsider uttelling ved Mahrez og Sterling. Yerri Mina var nære å utligne på stillingen 2–1, men et tigersprang fra Ederson reddet Manchester City.

Tapet betyr at Everton ligger på 15. plass, men laget fikk likevel applaus av hjemmepublikum for innsatsen i lørdagens oppgjør.

Publisert: 28.09.19 kl. 20:26







Premier League S V U T M P 1 Liverpool 7 7 0 0 18 – 5 13 21 2 Manchester City 7 5 1 1 27 – 7 20 16 3 West Ham United 7 3 3 1 10 – 9 1 12 4 Tottenham Hotspur 7 3 2 2 14 – 9 5 11 5 Leicester City 6 3 2 1 8 – 5 3 11 6 Chelsea 7 3 2 2 14 – 13 1 11 7 AFC Bournemouth 7 3 2 2 13 – 12 1 11 8 Arsenal 6 3 2 1 11 – 10 1 11 9 Crystal Palace 7 3 2 2 6 – 7 -1 11 10 Burnley 7 2 3 2 10 – 9 1 9 11 Manchester United 6 2 2 2 8 – 6 2 8 12 Sheffield United 7 2 2 3 7 – 7 0 8 13 Wolverhampton Wanderers 7 1 4 2 9 – 11 -2 7 14 Southampton 7 2 1 4 7 – 11 -4 7 15 Everton 7 2 1 4 6 – 12 -6 7 16 Brighton & Hove Albion 7 1 3 3 5 – 10 -5 6 17 Norwich City 7 2 0 5 9 – 16 -7 6 18 Aston Villa 7 1 2 4 8 – 11 -3 5 19 Newcastle United 6 1 2 3 4 – 8 -4 5 20 Watford 7 0 2 5 4 – 20 -16 2 Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om