LSK slapp med skrekken: 1–3 ble til 4–3

LILLESTRØM (VG) (LSK Kvinner-Kolbotn 4–3) Isabell Herlovsen (30) holdt på å ødelegge serieåpningen for Lillestrøms gull-favoritter mot Kolbotn. Men takket være en gedigen snuoperasjon vant LSK 4–3.

LSK Kvinner klarte å gjøre 1–3 til 4–3 i løpet av de siste 20 minuttene av kampen. Guro Reiten (24) satte inn seiersmålet på straffe rett før slutt.

Herlovsen er tilbake i Kolbotn-drakten etter ti år borte og sørget med to mål for en marerittstart på lørdagen for Hege Riises LSK. Sammen med Karina Sævik (22) kan hun komme til å sørge for mye Kolbotn-jubel.

LSK kom rett fra 3–0-tap i Barceona i midtuken, og har tankene inn mot returkampen på Åråsen onsdag.

– Dette gir energi mot Barcelona-matchen, sier LSK-trener Hege Riise til VG.

Da det så som verst ut, tok hun noen avgjørende grep med blant annet å legge om til tre bak og gjøre tre bytter: Elise Thorsnes, Isabell Bachor og Synne Skinnes Hansen kom inn.

– Det er en fantastisk opphenting, fastslår Riise.

– Det er rå mentalitet måten vi snur denne kampen på.

LSK gikk oppskriftsmessig i ledelsen etter bare åtte minutters spill. Det var Meryll Abrahamsens første mål for romerikslaget.

Kolbotns landslagsspiller Karina Sævik trodde hun hadde utlignet midtveis i omgangen, men hun ble avblåst for offside.

Derimot gjorde Isabell Herlovsen 1–1 på sin gamle hjemmearena da hun ble spilt gjennom i bakrom, fikk kontroll på ballen og sendte ballen forbi keeper Cecilie Fiskerstrand.

Etter at Anja Sønstevold hadde headet i tverrliggeren over Kolbotn-målvakt Aurora Mikalsen, så var det klart for ny scoring til gjestene:

Et innlegg endte til slutt hos Nora Eide Lie, som headet ballen inn helt nede ved stolpen. 2–1.

Kolbotn trodde de hadde satt inn 3–1 helt i starten av 2. omgang, men dommeren annullerte for frispark til LSK Kvinner.

Men 3–1 ble det ved Isabell Herlovsen etter noen flotte kombinasjoner av Kolbotn-laget.

LSK presset hardt på for scoringer utover i 2. omgang. Etter 73 minutter ble de belønnet da Guro Reiten skled inn LSKs andre mål.

Bare to minutter senere ble det 3–3 på et kanonskudd fra Emilie Bosshard Haavi.

Etter 87 minutter fikk LSK straffespark. Ingrid Moe Wold ble lagt over ende, og Guro Reiten scoret fra 11-metersmerket.

Dette var en serieåpning som hadde fortjent mer enn 260 tilskuer.

I lørdagens andre 14.00-kamp hadde medaljekandidaten Sandviken Oslo-besøk. Ragne Hagen Svastuen sendte Røa i ledelsen tidlig i 2. omgang. Helt på slutten økte Synne Sofie Christiansen til 2–0 og sørget dermed for en drømmeåpning for Røa.

Kampene Klepp-Avaldsnes og Lyn-Fart spilles nå, mens Trondheims-Ørn-Arna-Bjørnar og Vålerenga-Stabæk går søndag.

