KLAR FOR KVARTFINALEN: USAs visekaptein Megan Rapinoe (t.h) har ikke mye til overs for president Donald Trump. Her feirer hun lagvenninne Lindsey Horans mål mot Sverige i VM. Foto: BERNADETT SZABO / X02784

Trump svarer på USA-stjernens protest

USAs visekaptein Megan Rapinoe (33) holder munn og nekter å synge med under avspillingen av sitt lands nasjonalsang i VM. President Donald Trump har nå gitt uttrykk for hva han mener om protesten til stjernespilleren.

Oppdatert nå nettopp







På spørsmål fra «The Hill» under et intervju mandag om han synes det er «passende» (appropriate), svarer USAs president:

«Nei. Jeg synes ikke det.»

Megan Rapinoe har tidligere satt seg ned på kne mens «The Star-Spangled Banner» er blitt spilt i forbindelse med USAs landskamper i fotball. Hun er helt åpen om at hun gjør det i protest mot menneskesynet hun mener president Trump og hans administrasjon står for.

Megan Rapinoe, som går for å være en av verdens beste fotballspillere, omtaler seg selv som en «walking protest», en vandrende protest. Hennes protest følger i kjølvannet av den som den amerikanske fotballspilleren Colin Kaepernick startet for tre år siden.

Rapinoe sier at det er uaktuelt for henne å takke ja til en invitasjon fra Det hvite hus og Trump hvis USA skulle vinne VM i Frankrike.

Donald Trump har tidligere uttrykt ønske om, eller «foreslått», at de amerikanske fotballspillerne («amerikansk fotball», ikke «soccer») som protesterer under avspillingen av «The Star-Spangled Banner» under kampene i toppligaen NFL burde komme seg ut av USA; de har ikke noe i landet å gjøre, slik presidenten ser det.

USA og Rapinoe møter vertsnasjonen Frankrike i kvartfinalen fredag, dagen etter Norges kvartfinaleoppgjør mot England.

Donald Trump sier i intervjuet med «The Hill» at han «elsker» å se på kvinnefotball («women’s soccer»). Han vil ikke ta stilling til om hvor vidt kvinnelige fotballspillere bør ha samme betaling som mennene som spiller fotball. USAs president tilføyer imidlertid at «vi» vil se mer nøye på saken.

– Jeg vet at når du har store stjerner som (Cristiano) Ronaldo og noen av disse stjernene; at de får betalt veldig mye penger, men de trekker hundretusenvis av mennesker, sier Trump i intervjuet med «The Hill».

I mars gikk alle USAs 28 kvinnelige landslagsspillere til søksmål mot USAs fotballforbund, der de hevdet at de blir diskriminert når det gjelder lønn og ressurser - på grunn av kjønn.

Da VG intervjuet Rapinoe tidligere i VM, svarte hun også å spørsmål om Ada Hegerbergs uteblivelse fra mesterskapet:

– Jeg støtter og respekterer alt hun står for. Personlig ville jeg ikke valgt å gå glipp av VM, men våre omstendigheter er annerledes og jeg vet ikke nøyaktig hva hun går gjennom med sitt forbund.

– Men det er åpenbart at hun ikke følte at det var hensiktsmessig å ta på seg drakten og støtte laget, selv om hun visste at hun ville bety veldig mye. Jeg selv og resten av troppen vår står sammen med Ada og alt hun kjemper for, sier Rapinoe.

Publisert: 25.06.19 kl. 20:32 Oppdatert: 25.06.19 kl. 20:43