OMSTRIDT: Jim Solbakken er Norges mektigste fotballagent. Her fra 2014, da kompisen Ole Gunnar Solskjær var manager i Cardiff. Foto: Chris Fairweather/Huw Evans Agency / Huw Evans Picture Agency

Solbakken nekter for agentrolle – Josimar mener han lyver

Jim Solbakken (47) nekter for at han var agent da en tidligere Molde-spiller, som er internasjonalt etterlyst, byttet klubb i vinter. Flere private tekstmeldinger indikerer ifølge Josimar det motsatte.

Meldingene gjengis av fotballmagasinet, som omtaler det hele under tittelen «Solbakken lyver om egen rolle».

Bakteppet er overgangsspillet rundt en tidligere eliteseriespiller som ble frigitt av Molde for et halvt år siden. Spilleren var på det tidspunktet frikjent for voldtekt i Romsdal tingrett, men likevel dømt til å betale kvinnen 150.000 kroner.

Da ankesaken skulle opp i lagmannsretten tidligere denne måneden, dukket ikke spilleren opp. Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim bekrefter overfor VG at spilleren i dag er internasjonalt etterlyst.

I stedet for å bli værende i Norge, har spilleren skrevet under for to utenlandske klubber det siste halvåret, begge i land som ikke har utleveringsavtaler med Norge.

Og i kulissene har altså Jim Solbakken operert.

Da spilleren i februar skrev under for den første klubben etter avskjeden med Molde, la han ut et bilde på Instagram der han takket Jim Solbakken med ordene «Thanks boss». 47-åringen svarte med å gratulere med ny kontrakt.

Agenten i Tyskland

I Tyskland sitter fotballagenten Kalidou Ousmane. Han hevder at Solbakken har vært spillerens agent det siste halvåret. De to diskuterte ifølge Josimar en overgang på meldingstjenesten WhatsApp.

Ousmane hevder han ble kontaktet av en ny klubb i vår, med ønske om å signere spilleren.

– Jeg tok kontakt med spilleren. Han henviste meg til Jim Solbakken. Alt må gå gjennom Jim, fortalte spilleren meg, er Ousmane sitert på i Josimar.

Da han sendte kontraktsforslaget fra klubben til Solbakken, skal den norske agenten ifølge Josimar ha svart:

«Bra. Be klubben om å kontakte meg direkte på e-post».

Josimar har publisert det som skal være flere WhatsApp-meldinger mellom den etterlyste spilleren og Jim Solbakken. I meldingene diskuterer spiller og fotballagent detaljer og vurderinger rundt overgang til ny klubb. Ulike land ble diskutert. Det samme ble Solbakkens honorar:

«Selvsagt må de betale 10 prosent til meg, hvis ikke må du betale» skrev fotballagenten ifølge meldingene.

Men Norges mektigste fotballagent – med en lang rekke landslagsspillere i stallen og tette bånd til Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær – avviste så sent som 13. juni at han har hatt rollen som spillerens agent:

«Jeg har ikke representert spilleren siden han var i Molde, hverken da han reiste til Russland, eller hvis han nå eventuelt har signert i Saudi-Arabia», skrev agenten i en tekstmelding til Romsdals Budstikke i Molde.

Den tidligere Molde-spilleren skal ha fått med seg hvordan Solbakken i lokalmediene nektet for å være agenten hans. Dette var også tema mellom de to i flere Whatsapp-meldinger gjengitt i Josimar:

«Du sa du ikke representerte meg i Russland. Det er greit», skrev spilleren. «He he», svarte Solbakken. «Det gjør at jeg ser dum ut i avisen. Jeg leser alt», fortsatte spilleren. «Nei. Det er for å beskytte deg», svarte Jim Solbakken ifølge Josimar.

FØLGER MED: Jim Solbakken på tribunen sammen med Alf-Inge Håland under Norges 12–0-seier mot Honduras i U20-VM forrige måned. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

VG har sendt Jim Solbakken en rekke spørsmål i forbindelse med denne saken.

«Jeg har i etterkant av MFK-tiden hatt en løpende dialog med ham om potensielle klubbskifter, uten at jeg har hatt noen formell rolle i overgangene. Overgangen til Russland ble håndtert av en portugisisk agent. Den påståtte overgangen til Saudi-Arabia kjenner jeg ikke til, og jeg er usikker på om den er formalisert og reell. Spilleren selv hevder at han ikke har signert, men hva som stemmer kan bare han og klubben besvare» svarer han i en tekstmelding.

Når VG følger opp med spørsmål om hvorfor Solbakken i en Whatsapp-melding spør om ti prosent fra den aktuelle spilleren dersom han ikke er agenten hans, så unnlater agenten å svare.

«Det et krav i regelverket at spiller og agent må ha en skriftlig representasjonskontrakt dersom spilleren «benytter eller betaler» en agent. For å få betalt av spilleren, slik Solbakken krever, må Jim Solbakken være spillerens agent. Derfor kan vi konkludere med at Jim Solbakken både lyver om rollen sin og bryter regelverket» skriver redaktør i Josimar, Håvard Melnæs, til VG.

På spørsmål fra VG fastholder Melnæs at Josimar ikke forholder seg til hvilket agentnavn det står på det papiret som sendes inn til et nasjonalt forbund etter at en overgang er i boks, men hvem som i praksis har håndtert spillerens interesser.

Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim ble nylig kontaktet av Jim Solbakken, med beskjed om at han ikke er spillerens agent. Konfrontert med Josimars materiale, sier statsadvokaten følgende til VG:

– Om det er slik at Solbakken fortsatt er spillerens agent, samtidig som han sier til oss at han ikke er det, så er det veldig uheldig naturligvis.

– Når dere har hatt kontakt med spilleren gjennom Solbakken, så er det fordi dere har oppfattet at Solbakken har vært agenten hans og sånn sett et bindeledd?

– I utgangspunktet ja, men nå sier han at han ikke er agenten hans lenger, men at han likevel har hatt kontakt med ham. Men vi har fått informasjon fra spilleren gjennom Solbakken, sier statsadvokaten.

– Kan man gjøre noe ulovlig dersom man bistår en person som er internasjonalt etterlyst?

– Vi har ikke gått inn på den problematikken der, sier Thorn Nordheim.

STATSADVOKAT: Ingvild Thorn Nordheim bekrefter at den tidligere MFK-spilleren er internasjonalt etterlyst. Foto: Ådne Husby Sandnes

Mener spilleren er forhåndsdømt

Jim Solbakken understreker at spilleren ble frikjent i tingretten, og mener han er «kraftig forhåndsdømt» i mediene i Norge. Han mener spilleren bør returnere til Norge i forbindelse med ankesaken som nå skal berammes på nytt. Men valgene må tas av spilleren i samråd med sin advokat, skriver Solbakken i en e-post som svar på syv spørsmål.

«Det er lenge siden jeg, og store deler av norsk fotball, har sluttet å forholde oss til Josimars useriøse og mildt sagt upresise agendajournalistikk. Artikkelen inneholder en rekke, grunnløse påstander og insinuasjoner, og erfaringsmessig har det liten hensikt å besvare magasinets henvendelser når de uansett har bestemt seg for vinkling og konklusjon».

Solbakken har ikke besvart oppfølgingsspørsmål fra VG om hva som er upresist og grunnløse påstander i den nevnte saken.

Josimar-redaktør Melnæs svarer at Solbakken «har liten eller ingen troverdighet», og at magasinet «gang på gang har dokumentert at agenten farer med usannheter».

– Har dere en agenda mot Jim Solbakken, slik han hevder?

– Vår agenda er å drive fotballjournalistikk. Og det er nok å ta tak i, skriver Melnæs i e-post.

– I den skitneste delen av fotballbransjen finner vi agentene. Et kritisk blikk på agentvirksomheten, som årlig trekker enorme summer ut av fotballen og inn på agentens bankkontoer, gjerne i skatteparadiser, er relevant fotballjournalistikk. Jim Solbakken er den mektigste norske agenten, med en rekke av dagens landslagsspillere på klientlista, skriver han.

JOSIMAR-REDAKTØR: Håvard Melnæs mener Solbakken lyver og at magasinet dokumenterer dette. Foto: Geir Olsen

VG stilte avslutningsvis Jim Solbakken tre nummererte oppfølgingsspørsmål. Disse var:

1. Josimar skriver og sier altså at du er tatt i løgn i forbindelse med denne saken. Vil du kommentere det?

2. Hvorfor spurte du, på WhatsApp, om å få ti prosent fra spilleren i forbindelse med en mulig overgang i vår?

3. Du skriver at artikkelen til Josimar er upresis og at den inneholder en rekke grunnløse påstander. Kan du utdype det?

Jim Solbakken svarer ikke på noen av de konkrete spørsmålene, men skriver i stedet:

«Han (Melnæs) uttaler seg uten å kjenne hvilke avtaler og avtaleverk som ligger til grunn. Jeg tar sterk avstand fra Josimars ensidige stormløp mot en person som per fakta er frikjent, like mye som jeg ikke lenger orker å forholde meg til hans årelange klappjakt på meg i sine egne spalter, preget av udokumenterte beskyldninger og selektiv omgang med fakta. Melnæs har åpenbart også glemt at Josimar ble dømt på en rekke punkter i PFU ifm. denne spilleren, noe som kan tyde på at han har en annen agenda. Utover det har jeg ingen ytterligere kommentarer».

Publisert: 26.06.19 kl. 05:32