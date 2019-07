Knallstart for RBK i Champions League-kvaliken

(Linfield-Rosenborg 0–2) Det var klasseforskjell på lagene da Rosenborg sikret seg den meget viktige borteseieren i første kvalifiseringsrunde til Champions League.

Regnet bøttet ned i Belfast foran en glissen stadion med knappe 3000 tilskuere da første hinderet på vei til spill i Champions League, skulle forseres for Rosenborg.

Det var Rosenborg som viste seg som det klart farligste laget i regnet i Belfast. Og det var klasseforskjell på lagene i Nord-Irland i en den første av to kamper i den første kvalifiseringsrunden.

Og Rosenborg hadde vært nærmere 3–0 enn Linfield, som i fjor ble slått ut av Celtic, var å redusere da dommeren hadde blåst av kampen.

Tore Reginiussen var først ute med stolpetreff etter et snaut kvarters spill i en sjansefattig første omgang.

Men åtte minutter senere sørget et nydelig innlegg fra Gjermund Åsen for at Mike Jensen kunne dempe ballen ved bortre stolpe og klemme til fra skrått hold. Jensen fikk skarpt treff og ballen suste inn i nettmaskene bak Deane i Linfield-målet.

Bortemålet var en svært viktig start for spillet i Europa denne sommeren. Og etter scoringen fikk Rosenborg stadig større kontroll på kampen mot et tannløst nord-irsk lag.

Og da Anders Konradsen med et nydelig forarbeid på venstrekanten gjorde det enkelt for Alexander Søderlund å sette inn 2–0 fra kloss hold, var bortekampen i Belfast i ferd med å bli en meget god kveld for Rosenborg, som har vært gjennom en trøblete sesongstart.

Etter at Yann-Erik de Lanlay og Pål André Helland kom inn for David Akintola og Gjermund Åsen ble det også ytterligere fart i Rosenborg fremover mot slutten av kampen. Helland var den som var nærmest å sette inn 3–0 etter at han fintet seg frem til en god skuddmulighet. Men Deane i Linfield-målet reddet mesterlig.

Nå er det en viktig periode RBK går inn i etter at laget har tapt en kamp i serien siden 16. mai, etter trøbbelet siden sesongstart. Og til helgen venter Viking før returmøtet mot Linfield.

Det blir enten hviterussisk eller polsk motstand i neste runde. BATE Borisov, som har vært i Champions League flere ganger, eller Piast Gliwice kan bli neste motstander om ikke RBK går på på en flause hjemme. Men først må jobben gjøres i returmøtet på Lerkendal neste uke.

10.07.19 kl. 22:39 10.07.19 kl. 22:59