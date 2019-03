I SØKELYSET: Janne Andersson har måttet svare på mange spørsmål om Emil Forsberg siden Romania-kampen på lørdag. Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Svenske journalister om landslagskaoset: – En utrolig rar situasjon

ULLEVAAL STADION (VG) Det ligger an til å bli en kamp av dimensjoner når Norge tar imot Sverige på et fullsatt Ullevaal i EM-kvaliken tirsdag kveld, men situasjonen rundt den svenske troppen forvirrer.

For en uke siden begynte ryktene å svirre om at Victor Lindelöf meldte avbud til Sveriges EM-kvalifiseringskamper mot Romania og Norge fordi hans kamerat John Guidetti var blitt blitt vraket til troppen. Dette har landslaget avkreftet, og sier det er av personlige årsaker. Mandag ble han far, offentliggjorde stjernen på Instagram.

Etter den svenske 2–1-seieren over Romania lørdag forverret situasjonen seg for landslagstrener Janne Andersson. Da meldte Aftonbladet at Emil Forsberg ble så skuffet over å bli byttet ut, at han kom til å forlate troppen. Forsberg dro deretter til hjem til Tyskland, men ifølge landslagsledelsen skal det være på grunn av en kjenning i lysken, ikke misnøye.

Kaoset ble ikke mindre av at Expressen siterer den tyske avisen Bild, som mener Forsberg trolig spiller ligakamp for Leipzig til helgen. Det har også blitt påpekt at disse spillerne har den samme agenten, Hasan Cetinkaya.

– Vanskelig å forstå

– Det er en utrolig rar situasjon som har oppstått. Det er veldig vanskelig å forstå hvordan alt henger sammen. Det er veldig vanskelig å forstå hvem som skulle tjene på at disse opplysningene kommer ut, for det skader egentlig alle som er innblandet vil jeg si, sier Noa Bachner, som er journalist i Expressen.

Han får støtte av Petra Thorén, som er journalist i Aftonbladet - avisen bak Forsberg-saken.

– Vi hører hva landslagsledelsen sier, men samtidig kan man ikke se bort fra den informasjonen som kommer fra annet hold og hva den står for. Selv om de utad skal vise et bilde av at alt fungerer, så kjennes det jo ofte som at det ikke er noen ild uten røyk. Det finnes noe der, og jeg tror det er viktig at det på et vis kommer frem hva det handler om.

Lagerbäck støtter Andersson

Olof Lundh jobber for Fotbollskanalen som hadde saken om Lindelöf og Guidetti.

– Vi mener at våre kilder er riktige. Det samme gjør Aftonbladet i Forsberg-saken, så har landslagsledelsen sine opplysninger. Noe er det jo. Det skjønner man. Men eksakt hva det er, er litt vanskelig å slå fast. Men alt dette tar energi, sier den profilerte svenske journalisten.

Uroen rundt det svenske landslaget var naturlig nok tema på pressekonferansen med Lars Lagerbäck mandag formiddag.

– Jeg tror ikke at det preger Sverige så mye. Jeg tror på det Janne sier. Jeg kjenner ham jo godt, sier Lagerbäck på spørsmål om situasjonen.

Olof Lund og Frida Nordstran intervjuer Janne Andersson under fjorårets landskamp mot Estland. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT / TT NYHETSBYRÅN

Nøkkelspillere

De svenske journalistene er enig med Lagerbäck i at de tror kaoset i seg selv ikke kommer til å påvirke Sverige under kampen mot Norge tirsdag kveld.

– At Forsberg og Lindelöf ikke er med, er jo et stort problem spillemessig for Sverige, men det skulle overraske meg om det her får konsekvenser for resultatet mot Norge, sier Bachner.

–Jeg tror det er en ulempe for Norge at de kommer fra kampen mot Spania og har spilt en sen match der borte. Sverige er nok veldig fornøyde med uavgjort, selv om man sier man kommer for å vinne, sier Lundh.

25.03.19 17:09 Oppdatert: 25.03.19 17:51