ÅPEN: VIF-målvakt Adam Larsen Kwarasey under møtet med VG på Ullevaal stadion. Foto: Joachim Baardsen/VG

Eliteserieprofiler betegner ny rasisme-sak som ubegripelig

ULLEVAAL STADION (VG) Som barn opplevde Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey rasisme i forbindelse med kamper utenfor Oslo. 31-åringen synes det er trist at diskriminering fortsatt er et problem i Fotball-Europa.

Nå nettopp







Under bortekampen mot Montenegro mandag kveld ble Englands mørkhudede spillere møtt av apelyder. Landslagssjef Gareth Southgate beskrev handlingene som uakseptable.

Det samme gjør norske eliteserieprofiler.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien direkte på Eurosport Player

– Jeg forstår ikke at det er mulig å komme med slike ytringer i 2019, sier Rosenborg-kaptein Mike Jensen til VG.

– Det er helt utrolig. Det er helt ubegripelig. Jeg har aldri opplevd noe slikt i Norge, men det bør ikke skje noe sted, sier Ranheim-spiss Michael Karlsen.

REAGERTE SLIK: Raheem Sterling svarte rasistene med å score mot Montenegro, for deretter å feire som dette. Foto: PA Wire

les også Sterling svarte slik på rasistiske rop: – Beste måte å stilne haterne på

Ikke akseptert

Tirsdag var eliteseriespillerne samlet i Oslo i forbindelse med kommende helgs seriestart. Blant dem var VIF-målvakt Larsen Kwarasey. Han har norsk mor og ghanesisk far. I møte med VG forteller 31-åringen at det var noe han fikk kjenne på i oppveksten.

– Du har spilt over store deler av verden. Har du opplevd rasisme selv?

– Kanskje mer i mine yngre dager, da man spilte utenfor Oslo på steder hvor mangfoldet ikke var så stort. Men jeg har ikke opplevd det som profesjonell, forteller Larsen Kwarasey, som har 35 A-landskamper for Ghana og en fortid i blant andre amerikanske Portland Timbers, Strømsgodset og Rosenborg.

– Hvordan opplever du toleransen er innad i fotballmiljøet?

– Jeg føler vi er veldig bevisst på at vi ikke skal ha et slikt miljø i fotballen. Det er aksept for at folk er forskjellige. Man vet at man vil få sterke reaksjoner hvis man har slike holdninger. De tiltakene ulike organisasjoner har gjort, har hjulpet mer for fotballfamilien enn de som ser på, føler jeg.

Gabrielsens opplevelse

Molde-kaptein Ruben Gabrielsen ble selv utsatt for rasisme i fjor. Etter en kamp mot Rosenborg mottok 27-åringen en Twitter-melding hvor han ble kalt for apekatt.

Nå reagerer han på diskrimineringen mot de engelske landslagsspillerne i Montenegro.

– Det er trist. Det er ikke sånn det skal være. Men vi må samtidig huske på at det er veldig få som sier sånne ting. Jeg vet ikke helt hva løsningen er på det, om vi skal sette lys på det eller om vi skal blokke det ut. Jeg er usikker.

– De engelske spillerne har bedt UEFA ta grep. Etter tilfellet du opplevde i fjor, fikk du da oppfølging fra Norges Fotballforbund?

– Nei, ikke fra NFF. Men Stig-Inge Bjørnebye i Rosenborg ringte meg og sa at det ikke hadde noe med dem å gjøre. Rosenborg var veldig støttende overfor meg. Jeg følte at jeg taklet det veldig fint selv. Så jeg følte ikke at det var behov for at NFF gjorde noe siden dette ikke skjedde i en kamp, men bak en skjerm, forteller Gabrielsen.

– Hva mener du UEFA bør gjøre etter det som skjedde i Montenegro?

– Det er det da. Skal man sette lys på det eller blokke det ut? Jeg er usikker. Jeg liker spørsmålet, men det er vanskelig.

MOLDE-KAPTEIN: Ruben Gabrielsen deltok tirsdag på «Avspark» i Oslo. Foto: NTB scanpix

Publisert: 27.03.19 kl. 19:47