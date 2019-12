Virgil van Dijk og kona Rike Nooitgedagt ankommer Ballon d’Or-gallaen i Paris mandag kveld. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Ikke alle skjønte Virgil van Dijks spøk om Ronaldo: – Ikke i hans liga

Humor er ikke alltid så enkelt - kanskje særlig ikke i vår tid med sosiale medier. Det fikk Virgil van Dijk (28) merke på mandagens Ballon d'Or-galla i Paris, der han ble nummer to - bare slått av Lionel Messi (32).

Da nederlenderen, ifølge med sine kone Rike Nooitgedagt, ankom, ble han intervjuet av en TV-reporter som fortalte at Cristiano Ronaldo ikke kom til å være tilstede under kåringen - og antydet at Liverpool-stjernen dermed hadde en rival mindre.

– Var Cristiano Ronaldo virkelig en rival, svarte Virgil van Dijk spørrende.

Det sitatet gikk sin seiersgang både på sosiale medier og i vanlige medier - det gjorde ikke fortsettelsen, der van Dijk tydelig uttrykte sin respekt både for Lionel Messi og Cristiano Ronaldo (som det skulle vise seg ble nummer én og tre i kåringen).

Det siste fikk de færreste med seg. En av dem som ikke gjorde det, var Piers Morgan, kjent programleder i TV, og mer opptatt av fotballen på øyriket enn de fleste. Han tweetet:

– Nei ... Cristiano er en langt større spiller, du er ikke i hans liga.

Virgil van Dijk svarte allerede senere på kvelden på samme Twitter:

– Hei Piers, hvis du ikke bare hopper på sosiale medier, men vil høre på hele intervjuet, så ville du vite at jeg tok en spøk, og bare har respekt for de to.

les også Ballon d’Or: Messi for sjette gang - vant foran van Dijk

Så skulle vi kanskje tro at ballen var lagt død, men neida!

For så kom Cristiano Ronaldos søster, Katia Aveiro, på banen. Og i et langt innlegg på Instagram kommer det tydelig fram at hun ikke så på van Dijks uttalelse som en spøk.

– Sier navnet Real Madrid deg noe, Virgil? Det er mulig, for den klubben - med denne karen Cristiano slo deg i Champions League-finalen, skriver hun blant annet.

– Når du Virgil har vunnet titler som virkelig teller, så kan vi snakke. Når du har vunnet en håndfull av dem, kan du kanskje sitte ved samme bord som Cristiano. Som vi sier i vårt land - bli voksen og vis oss, skriver Ronaldos søster Katia Aveiro.

les også En seier for Messi. Og for historiebøkene.

Virgil van Dijk uttrykte at han var fornøyd tross 2. plassen. Og om vi skal dømme etter Ballon d'Or-kåringen, så har Liverpool fire av de syv beste fotballspillerne i verden. Selv om Lionel Messi vant, markerte Liverpool seg ekstremt sterkt under utdelingen:

2. Virgil van Dijk.

4. Sadio Mané.

5. Mohamed Salah.

7. Alisson.

Og videre:

17. Roberto Firmino.

19. Trent Alexander-Arnold.

26. Georginio Wijnaldum.

les også Alisson utvist da Liverpool økte forspranget

Alisson, som fikk prisen som verdens beste keeper - trofeet oppkalt etter Lev Jasjin - kan imidlertid ikke spille onsdagens Merseyside-oppgjør mot Everton.

Han fikk marsjordre i helgen da han tok ballen med hånden utenfor 16-meteren i oppgjøret mot Brighton. Reserven Adrián slapp inn et tabbemål etter at han kom inn, men spanjolen kommer selvfølgelig til å stå mot Everton.

Fotballelskere på Meyseyside kan glede seg over at Liverpool og Everton også skal møtes i FA-cupen den første helgen i januar, og noen snakker allerede om at de også kan komme til å møtes i ligacupens semifinaler - men der skal det først spilles kvartfinaler før jul.

VGs tips: Hjemmeseier i Liverpool-derbyet

Liverpool bare fortsetter å dra seirene i land. Lørdag ble det 2–1 hjemme over Brighton, og slik er fasiten 7–0–0 på Anfield - og 13–1–0 totalt i Premier League.

Det er ikke slik at Liverpool sjarmerer oss i senk med spillet sitt. Men de er uhyre effektive og det virker som at spillerne er sultne på å levere klubbens første ligamesterskap siden 1990.

Everton har blitt påført to strake tap, men yppet seg borte mot Leicester på søndag (1–2-tap). Vi ser for oss at gjestene vil gjøre mye for å stresse Liverpool-reservekeeper Adrián ettersom Alisson Becker (k) er utestengt.

Tenk på at vertene har sluppet inn mål i samtlige 11 hjemmekamper i høst. Slik kan et Begge Lag Scorer-spill til 1,75 i odds være et alternativ. Men hovedforslaget vårt er at hjemmelaget vinner til 1,37 i odds, spillestopp er kl. 21.10 og TV2 SportPremium viser kampen.

