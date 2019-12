City-stjernen innrømmer: – Vi må ta av oss hatten for Liverpool

Kyle Walker (29) mener at motstanderne kan ha funnet ut av hva Manchester City driver med. Derfor er det 11 poeng opp til Liverpool på Premier League-tabellen.

– Vi må bare ta av oss hatten for Liverpool, sier han ifølge Mirror.

– De har vært fantastiske og har all ære av det. De fortjener å være på topp, men det er ikke over før det er over, sier Manchester City-stjernen.

Mens Liverpool har avgitt bare to poeng til nå, har Manchester City gitt fra seg hele 13. Det betyr 11 poengs forskjell når 14 ligarunder er spilt.

– Det er trolig sånn at motstanderne finner ut av oss. Eller motstanderne er blitt bedre. Vi er fortsatt det samme laget. Vi har endret oss veldig lite. Vi har en profesjonell mentalitet.

– Vi må bare ta kamp for kamp, ta tre poeng og komme videre til neste kamp, sier Kyle Walker.

Sist ble det 2–2 mot Newcastle i en kamp der City tilsynelatende hadde alle poengene inne. Newcastle klarte uavgjort til tross for at de hadde ballen bare 23 prosent av tiden.

Manchester Evening News skriver at Kyle Walker etter kampen holdt en oppildnende tale til sine lagkamerater. «Jeg ser på dere karer, dere er familien min», sa Walker blant annet.

– Jeg sa at «vi må trekke sammen» og få troen til å gå videre.

Walker mener at det trengs en vinnerrekke enda lenger enn de 14 kampene de hadde sist sesong, om de skal sette press på Jürgen Klopps Liverpool. Han mener også at City kan slå hvem som helst.

– Poengforspranget blir større. Vi vet at vi har evnen til å gjøre som vi har gjort de to siste sesongene. Dette er en god test for oss.

Kyle Walker mener at sist sesongs duell mot Liverpool var «søtere» enn sesongen før - da City vant som de ville.

På spørsmål om hva Pep Guardiola sier, svarer Walker:

– Selv om vi avgir poeng, så tror han fortsatt på oss. Jeg har aldri sett en manager som har så mye tro på og tillit til et lag som han har.

Publisert: 03.12.19 kl. 15:13 Oppdatert: 03.12.19 kl. 15:25

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 14 13 1 0 32 – 12 20 40 2 Leicester City 14 10 2 2 33 – 9 24 32 3 Manchester City 14 9 2 3 39 – 16 23 29 4 Chelsea 14 8 2 4 28 – 20 8 26 5 Tottenham Hotspur 14 5 5 4 24 – 21 3 20 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

