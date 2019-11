PÅ «HJEMMEBANE»: Martin Ødegaard håper å kunne bidra når Real Sociedad møter Real Madrid kveld. Foto: GORKA ESTRADA / EFE

Skråsikre eksperter: Ødegaard spiller mot Real Madrid

MADRID (VG) Martin Ødegaard (20) sier han «håper å kunne bidra» mot Real Madrid lørdag kveld, men de som følger Real Sociedad tettest, er ikke i tvil om at nordmannen blir klar til storkampen.

Nå nettopp

– Han kommer til å spille på Santiago Bernabéu. Forhåpentligvis gjør han en stor kamp slik at dere i Norge kan si at Real Ødegaard slo Real Madrid, sier Marca-journalist Óscar Badallo til VG.

Miguel González, som dekker Real Sociedad for El Diario Vasco, er også sikker på at Ødegaard rekker kampen, etter å ha fulgt med på klubbens treninger tett denne uken. Det samme gjelder Mikel Recalde, som dekker baskerklubben for Noticias de Gipuzkoa.

– Noen av lagkameratene hans fortalte meg tidligere i uken at de var i tvil om han kunne spille eller ikke, men for meg er det ingen verdens tvil om at han kommer til å spille. Det er en kamp han har markert i kalenderen sin for lenge siden, han bærer det store ansvaret sentralt i banen på sine skuldre, og jeg tror han kommer til å starte kampen, sier Recalde.

les også Ødegaard tilbake i full trening - kjemper for å rekke Real Madrid-kampen

Ødegaard selv var ikke like skråsikker, men kom med lovende prognoser da han gjestet spansk radio onsdag kveld.

– Ankelen er mye bedre, og jeg håper å kunne bidra. Jeg spilte med smerter mot Levante, da tror jeg det var riktig avgjørelse å gi seg. Jeg føler meg mye bedre nå, sier Ødegaard i et langt intervju i programmet «El Larguero» på den spanske radiokanalen Cadena SER.

Nordmannen er som kjent på utlån fra Real Madrid til Real Sociedad. Lørdag kveld møtes de to lagene på Santiago Bernabéu, der Ødegaard for fire og et halvt år siden fikk sin debut da han ble byttet inn for Cristiano Ronaldo.

Ødegaard var tilbake i full trening med laget onsdag og satser på at han blir klar til møtet med serietoeren.

– Det er en spesiell kamp, men for meg er det det samme om det er mot Madrid eller et annet lag. Jeg vil spille alle kampene, sier han.

les også Verdsettes til 570 millioner: – Ganske realistisk

– Hvis du scorer mot Real Madrid, feirer du?

– Nei, svarer Ødegaard kort.

– Hvorfor?

– Jeg ønsker å vise respekt, sier han.

les også Ødegaard-overgangen: Skjulte VIP-avtale for å slippe skattespørsmål

20-åringen legger ikke skjul på at han en dag håper å kunne spille for den spanske hovedstatsklubben, men at han nå stortrives i San Sebastian.

– Målet mitt er å lykkes i Real Madrid, men jeg har ikke noe hastverk. Om det skjer om to eller fem år. Jeg har det veldig bra i Real Sociedad, og føler meg hjemme. Klubben og menneskene er veldig hyggelige, sier han.

– Det har vært enkelt å komme hit. De unner meg alt godt, jeg trives her og byen er veldig vakker. Det er også fantastisk å spille på Anoeta, alle kampene der er spesielle.

Publisert: 22.11.19 kl. 09:40

Mer om