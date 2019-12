RYKKET NED: Tom Nordlie og Frode Kippe under kvalikoppgjøret mot Start. Foto: Terje Pedersen

Lønnskutt og økonomisk smell i LSK – styrelederen taus om Nordlies fremtid

Lillestrøms styreleder Morten Kokkim ønsker ikke å si om Tom Nordlie (57) er aktuell for en permanent trenerjobb på Åråsen.

Nå nettopp

Nordlie uttalte etter nedrykket at han kunne tenke seg å føre Lillestrøm opp igjen.

– Vi har begynt arbeidet med å finne ny trener for 2020. Det skal vi gjøre grundig, sier Kokkim til VG.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Er Tom Nordlie en kandidat?

– Vi jobber bredt og vi skal ha riktig kandidat. Det er det jeg vil si.

– Jeg kunne godt tenke meg å ført dem opp igjen, men det får være andres avgjørelse. Det er ikke noe jeg tenker på nå, sa Nordlie til VG i de kaotiske timene etter et kvalikdrama av de helt sjeldne:

Styrelederen bekrefter at nedrykket medfører lønnskutt for samtlige spillere. Det er regulert i alle kontraktene. Samtidig vedgår han at det økonomiske resultatet for 2019 ikke blir bra. Dårlige resultater og sparkingen av Jörgen Lennartsson har kostet, og «smellen» vil bli lagt frem på årsmøtet i februar.

les også Start-supportere gikk glipp av opprykket: – Aldri gå før det er slutt!

– Hvor store kostnader må dere kutte neste sesong?

– Det har vi ikke ordentlig oversikt over ennå, men det skal vi få ganske raskt. Men det blir lavere inntekter, det er det ingen tvil om.

les også Vålerenga forlenger med Deila

Han beskriver en tung kveld, natt og morgen etter det dramatiske nedrykket.

– Vi hadde julefrokost med 120 sponsorer torsdag, og da er det bare å komme seg på jobb. Det er ingen som sviktet klubben, og vi skal sørge for kortest mulig opphold i Obosligaen. Vi merker nå hvor mye denne klubben betyr for alle som er glade i LSK, sier han.

Det var litt bedre stemning hos Start-tilhengere:

– Selv om vi har rykket ned, så skal vi være tro mot styringsdokumentet 2018-2020. Vi skal i større grad enn tidligere bruke egenutviklede spillere og fortsette det gode arbeidet til Toni Ordinas. På akademiet skal det ikke spares, sier styrelederen.

– Det er alvorlig for klubben. Det er alvorlig for arbeidsplasser og økonomi, men i et samfunnsperspektiv så er det ikke så alvorlig, sa Nordlie onsdag kveld.

– Jeg er sikker på at klubben er så sterk og stor at vi kommer til å finne en vei videre. Vi kommer til å slå sterkt tilbake igjen, sier Frode Kippe.

Publisert: 14.12.19 kl. 10:19

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om