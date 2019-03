BLIR VÆRENDE: Til tross for tilbud i svenske IFK Göteborg blir sportssjef i Sarpsborg 08 værende. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Berntsen takket nei til svensk storklubb

Sarpsborg 08s Thomas Berntsen (48) takket etter en måned i tankeboksen nei til ny jobb i svenske IFK Göteborg.

– Det var et vanskelig valg, men timingen var rett og slett ikke riktig for meg, forteller Berntsen til VG.

Det var svenske Expressen som først skrev at Berntsen hadde takket nei til jobben.

– IFK Göteborg er en stor og tradisjonsrik klubb, en av de største i Skandinavia. Vi har hatt en dialog i en måneds tid, noe jeg har vært åpen med Sarpsborg med. Men jeg takket nei nylig, forteller han til den svenske avisen.

Til VG forteller sportssjefen videre at valget hans kunne ha vært annerledes om det hadde kommet ved utgangen av 2018.

– Hadde tilbudet kommet i november og desember hadde det vært vanskeligere å takke nei. Da kunne jeg fått påvirke spillerstallen og vært med i hele oppkjøringen, forteller 48-åringen.

– Det ble ingen tårer

Berntsen legger ikke skjul på at han er smigret over tilbudet fra en klubb som IFK Göteborg, men sier han er fornøyd med å bli værende i Sarpsborg også denne sesongen.

– Sarpsborg har hele veien villet ha meg her, men de har unnet meg muligheten og sa dermed ja til samtalene.

– Du sier timingen var hovedgrunnen til du takket nei. Hadde det vært en større klubb - hadde du takket ja da?

– Jeg tror ikke jeg vil få tilbud fra større klubber egentlig. Jeg hoppet ikke av denne gangen her, men både klubben og jeg vet at jeg ikke er bundet til Sarpsborg resten av livet, sier han.

Han forteller videre at han ser frem til sesongen 2019 i Sarpsborg som nok en gang har gjort spennende endringer i stallen. Han sier at klubben ønsket å ha han med videre, og at de ble lettet da han takket nei til den svenske klubben.

– De var glade, men det er ikke verdens mest emosjonelle gjeng her. Det ble ingen tårer akkurat, ler Berntsen som nå klargjør seriestarten hjemme mot Molde, søndag 31. mars.

