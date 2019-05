HAT-TRICK HERO: Ohi Omoijuanfo satte tre mål for Molde i 5–1 seieren over Viking mandag kveld. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Ohi med hat-trick da Molde banket Viking

MOLDE (VG) (Molde - Viking 5–1) Ohi Omoijuanfo (25) skøyt Molde til topps i Eliteserien da Molde slo Viking 5–1 mandag kveld. Samtidig skøyt han seg selv opp på toppscorer-tronen i Eliteserien.

Ohi Omoijuanfo fortsatte der han slapp mot Kristiansund i forrige runde hvor han fikk med seg en scoring. Mandag kveld sto 25-åringen for tre av Moldes fem scoringer i 5–1 seieren over Viking. Dermed tok Molde tilbake tabelltoppen fra Odd, og Ohi klatret til topps på toppscorerlisten med hele ni scoringer på ti kamper.

– Jeg er så glad for tiden, da sprudler jeg. Kona kjempet, og jeg ble velsignet med en frisk sønn, sa Ohi i intervjuet på MAX.

– Kona gjorde den hardeste jobben. Det er det som gjør meg veldig bra.

Molde ut i hundre

Ohi ble spurt om hvem som serverte ham de beste mulighetene, og han nevnte Magnus Wolff Eikrem og Eirik Hestad - og etter påminnelse fra MAX-reporten Jonas Bergh-Johnsen - Kristoffer Haraldseid.

– Nå må vi ta med denne selvtilliten og spille sånn på bortebane også, sa Ohi. Molde har full pott - 15 poeng - hjemme.

Det så ut som et Molde-lag som ønsket å slå tilbake etter tapet mot Kristiansund på fotballens festdag - 16.mai. Det første kvarteret var det bare ett lag det handlet om på Aker stadion, og etter ti minutter fikk hjemmelaget uttelling. Magnus Wolff Eikrem og Mattias Moström kombinerte nydelig inne i Vikings 16-meter, og sistnevnte satte ballen enkelt ned i hjørne til 1–0.

Bortelaget kom så mer inn i kampen, og etter 36 minutter kunne en tidligere Molde-spiller juble for Viking-mål. Tommy Høiland fikk ballen på blank kasse etter en heading fra Kristian Thorstvedt, og kunne enkelt sette inn reduseringen for Viking.

Ohi i mål-form

Kun tre minutter etter Vikings redusering vartet Molde opp med et strålende angrep. Eikrem hadde de såkalte øynene i nakken påskrudd, og fant Kristoffer Haraldseid på løp i bakrom. Høyrebacken tittet opp, slo i boks og serverte Ohi et innlegg som spissen kontrollert satte i mål til 2–1 for Molde. Dermed kunne hjemmelaget gå inn til pause med en 2–1 ledelse over gjestene fra Stavanger.

Fire minutter senere økte Ohi til 3–1. Moström ble felt inne i Vikings 16-meter, og på straffen satte Ohi ballen midt i mål, mens Vikings keeper Amund Wichne - som kom inn i pausen for en skadet Iven Austbø - gikk til sin høyre.

Etter 71 minutter la samme mann på til 4–1 for Molde, og dermed var seieren sikret for Molde. Men hjemmelaget var ikke helt ferdig der. Etter 82 minutter prøvde Knudtzon seg med et innlegg i boks, og ballen gikk via Bjørshol og i mål.

Publisert: 20.05.19 kl. 20:50