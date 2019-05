DEN GANG: Norge hadde mange gode fotballspillere på slutten av 1990-tallet. To av dem kjempet i Premier League for hvert sitt «United». Ole Gunnar Solskjær og Gunnar Halle i kamp den 28. desember 1996. Foto: Tore Berntsen

Den norske Leeds-helten håper på yngre fans

Da Gunnar Halle (53) spilte for Leeds United på slutten av 1990-tallet, var de helhvite det vi i dag kaller et «topp 6-lag». Nå håper han på opprykk.

Ikke siden 2004 har den tradisjonsrike klubben fra Yorkshire vært i Premier League.

– Det er en klubb med store muligheter. Om de klarer å komme seg opp, så ... Ikke minst har de et godt publikumsgrunnlag, sier Gunnar Halle, som spilte 85 kamper på tre sesonger der Leeds endte på 11., 5. og 4. plass. I Premier League.

– En stund så det ut til at de skulle rykke rett opp, men så rotet de det til mot slutten av sesongen. Det var litt skuffende at de ikke klarte det, sier Halle, som nå jobber som landslagstrener for yngre landslag.

Han har gode minner fra årene i Leeds. Han kom dit fra lille Oldham, der han fortsatt er den spilleren i historien med flest landskamper.

– Det var morsomt å komme til en så stor klubb, sier Halle, som var på besøk i Leeds så sent som i fjor.

– Det er mange nordmenn som drar til England for å se Leeds. Det kan være 300–400 på en kamp. Men de fleste er jo ganske «voksne». Hvis Leeds klarer å rykke opp nå, så kanskje de får også litt yngre supportere her i Norge, undrer Gunnar Halle seg.

– Du har fortsatt et hjerte for Leeds?

– Ja, jeg følger med dem. Det blir selvfølgelig litt ekstra med en klubb som du har spilt for.

Leeds vant 1–0 i den første semifinalen mot Derby – på bortebane. Nå er det retur på gamle, gode Elland Road. Der holdt Leeds til også i sin storhetstid fra 1965 til 1974, da det var en av Europas beste klubber.

– De bør ha gode muligheter til å gå til opprykksfinalen, sier Halle.

Den første semifinalen ble imidlertid veldig dramatisk da Derby trodde de hadde fått straffespark, men der dommer Craig Pawson ombestemte seg etter en prat med assistentdommer.

VG-tips fra Rolf Brown:

* Championship -playoff og andre kamp av to. Leeds United vant lørdagens oppgjør i Derby 1-0, og ganske så fortjent vil vi si.

* I den ordinære sesongen vant Leeds begge innbyrdes oppgjør. De endte med ni poeng mer og var med i tetstriden helt til det raknet noe for laget på tampen. * Derby avsluttet sesongen i klart bedre form, men det var først helt i sluttrunden at laget ordnet playoff-plass.

* Et 0-1-tap fra det første møtet er det selvsagt mulig for Derby å snu til avansement i kveld. Men de har historien imot seg for intet lag har tidligere klart å snu hjemmetap i det første møtet til en Championship-finale.

* Leeds mangler Forshaw (mb), Alioski (a) og lørdagens matchvinner Roofe (a). Jansson (f) må helsesjekkes. Derby får med igjen Holmes (mb) og kanskje Cole (f). Men Waghorn (a) er tvilsom.

Publisert: 15.05.19 kl. 13:47 Oppdatert: 15.05.19 kl. 15:21

