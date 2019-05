DELTE POENG: Gustav Valsvik i prat med Strømsgodsets Herman Stengel etter 0–0-oppgjøret på Lerkendal. Pål André Helland sitter i forgrunnen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Horneland om «verdens største venstreback»: – Burde fått mer spilletid

TRONDHEIM (VG) Rosenborg-trener Eirik Horneland (44) mener Gustav Valsvik (25) står for kultur og holdninger han vil se i flere RBK-spillere.

– Ja, det gjør han, svarer Horneland uten å nøle.

– Hvorfor?

– Han har rett «attitude». Han har fått forholdsvis lite spilletid, og han burde hatt mer når man ser på prestasjonene på trening. Men han har ikke mukka, bare stått på, trent hardt og blitt bedre for hver dag som går. Og han viser at han er klar når han får muligheten, svarer Rosenborg-treneren.

Midtstopper Gustav Valsvik (196 cm, 92 kg) fikk sin første eliteseriekamp for Rosenborg fra start i 1-0-seieren over Sarpsborg 08 søndag. Etterpå omtalte sogningen seg selv som «verdens største venstreback», men 25-åringen følte at han kom greit fra det.

– Hvis noen hadde sagt for et halvt år siden at jeg skulle spille venstreback nå, så hadde jeg aldri trodd på det, sier Valsvik, som ble avgjørende mot Sarpsborg med en spektakulær blokkering på egen strek og en målgivende til Mike Jensen.

Den tidligere Sogndal-, Strømsgodset-, og Eintracht Braunschweig-spilleren kom til RBK i januar, og har en fireårskontrakt med trønderne.

– Jeg har lyst å spille stopper, så får vi se. Jeg vet at jeg har styrket posisjonen min her mens tiden har gått på trening og kamp, så jeg vet at jeg nærmer meg, sier Valsvik, som foreløpig er rangert bak Tore Reginiussen og Even Hovland.

– I utgangspunktet er han en midtstopper som Rosenborg skal satse på inn i fremtiden, sier Horneland om venstreback-eksperimentet.

Han mener Valsvik er en som har lyst og evne til å gi litt ekstra.

– Det er kanskje derfor Rosenborg hentet meg. Jeg har mentalitet og treningskultur fra Tyskland, og det er litt trykk i meg. Jeg håper å bidra med det, sier Valsvik selv.

Rosenborg møter LSK på Åråsen lørdag klokken 18.00. Kampen sendes på Eurosport Norge.

