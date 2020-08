Overkjøring på Lerkendal – Rosenborg enkelt videre i Europa League

(Rosenborg – Breidablik 4–2) Rosenborg herjet med islandske Breidablik. Trønderne er videre til andre kvalifiseringsgruppe i Europa League.

Oppdatert nå nettopp

Torsdag startet Rosenborgs lange ferd mot Europa League. Trønderne har mål om et fjerde strake gruppespill i Europa League, og første hinder på veien var Breidablik.

Islendingene ble lett match for Rosenborg i torsdagens VG-sendte oppgjør. RBK punkterte kampen før første omgang var ferdigspilt. Breidablik ble invitert med inn i kampen de siste 45 minuttene, men klarte aldri å kjempe om seieren.

Rosenborg blir trolig seedet til neste kvalifiseringsrunde i Europa League. Den blir trukket 31. august og spilles 17. september. Også den kampen sendes på VG+.

Få full oversikt over fotballprogrammet på VG+ her.

les også Karantenetrøbbel for RBK: Adegbenro satt ut av spill

RBK ledet 4–0 allerede til pause, og målfesten startet allerede etter tre minutter. Kristoffer Zachariassen spilte gjennom Torgeir Børven i 16-meteren, som på trygt vis trillet ballen i det lengste hjørnet.

Børven har startet på benken de to siste kampene i Eliteserien, men tok plassen på venstrekanten i Emil Konradsen Ceïdes skadefravær. Et kvarter før pause satte spissen sitt andre for kvelden etter en målgivende pasning fra samme mann.

Mellom Børvens mål noterte midtstopperne Tore Reginiussen og Even Hovland seg for nettkjenninger. Førstnevnte raget høyest på en corner, mens Hovland var våken på en retur etter en avslutning fra Dino Islamovic. Fra kloss hold banket midtstopperen ballen i mål.

Rosenborgs nivå falt betraktelig etter pause, noe som ga Breidablik muligheten til å redusere. Viktor Karl Einarsson kontante volleyscoring var pen, og like før slutt reduserte Thomas Mikkelsen til 4–2 fra straffermerket. Men scoringene ble bare pynt på sluttresultatet.

Allerede om tre dager, førstkommende søndag, tar Rosenborg imot Stabæk på Lerkendal.

Publisert: 27.08.20 kl. 20:51 Oppdatert: 27.08.20 kl. 21:03

Les også

Fra andre aviser