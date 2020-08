HÅPER PÅ KAMP: Landslagssjef Martin Sjögren med landslagsspillerne fra Chelsea under fotball-VM i Frankrike: Maria Thorisdottir (t.v.), Guro Reiten og Maren Mjelde. Foto: Bjørn S. Delebekk

Vet ikke om EM-kvalik-kamp blir spilt

Om en snau måned samler Martin Sjögren (43) spillerne til EM-kvalik mot Hviterussland. Fortsatt vet ikke NFF om kampen i det hele tatt kan spilles.

Hviterusserne er Norges motstander i Sandefjord 18. september. Fire dager senere venter Wales på Ullevaal i EM-kvalifiseringen.

– Ifølge UEFA er det uklart om det går an å spille begge kampene. Det er mange usikkerhetsmomenter slik situasjonen er nå, sier landslagssjef Martin Sjögren til VG.

– Med de restriksjonene som gjelder nå så er ikke hviterusserne velkommen til Norge. Hviterussland er ikke med i Schengen-samarbeidet, noe som gjør at de også kan få problemer med å få visum.

At UEFA har en grundig protokoll med ekstrem mye corona-testing og restriksjoner, vil ikke være avgjørende.

– I dette tilfellet handler det om mer enn å følge protokoll. Vi må få klarhet i dette og hvilke muligheter som finnes. Så må vi planlegge for å spille, fastslår den svenske landslagssjefen.

Første samling siden mars

Martin Sjögren tar nå en «sjekk med alle» før han tar ut en kamptropp på 23 spillere i månedsskiftet. I tillegg vurderer man å hente inn noen spillere til.

Landslaget har ikke vært samlet siden Algarve-turneringen i starten av mars.

– Det hadde vært veldig bra om vi kunne få samlet laget og fikk spilt kampene - men ikke for enhver pris. Situasjonen er som den er med corona-smitten. Det skal vi ha respekt for og forholde oss til, sier Sjögren, og innrømmer at slik situasjonen er nå kan det hende det bare blir kamp mot Wales 22. september.

Denne helgen skal tre av landslagsspillerne i aksjon i kvartfinalene i Champions League: Caroline Graham Hansen (Barcelona), Ingrid Syrstad Engen (Wolfsburg) og Karina Sævik (Paris Saint-Germain).

De spilles slik:

Fredag: Glasgow-Wolfsburg og Atletico Madrid-Barcelona.

Lørdag: Lyon-Bayern München og Arsenal-Paris Saint-Germain.

Miniturneringen spilles i San Sebastian og Bilbao i nord-Spania uten tilskuere med semifinaler tirsdag og onsdag samt finale søndag 30. august.

Kampene blir vist på Viaplay/Viasport.

