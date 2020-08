NØKKELMENN: Thomas Müller (til venstre) og Serge Gnabry jubler for scoring i semifinalen mot Lyon. I kveld er de blant spillerne som gjør Bayern til finalefavoritt. Foto: Miguel A. Lopes / POOL / EPA POOL

VG vurderer finalistene: Derfor er Bayern best

Ifølge VGs vurdering av Paris Saint-Germain og Bayern München har tyskerne – spiller for spiller – best forutsetninger for å trekke det lengste strået.

Nå nettopp

Søndag kveld klokken 21.00 sparkes en stjernespekket Champions League-finale i gang på Estadio da Luz i Lisboa.

PSG er med for første gang, Bayern München har vært der ti ganger før, men på papiret er det ikke lett å skille de «nyrike» pariserne og de tradisjonsrike tyskerne: Med Neymar, Kylian Mbappé og Thiago Silva på den ene siden, og Robert Lewandowski, Thomas Müller og Joshua Kimmich på den andre, er det nok av store stjerner å velge mellom på begge sider.

I VGs vurdering av de forventede startoppstillingene – spiller for spiller fra 1 til 10 – er det kun to poeng som skiller dem:

PSG

Sergio Rico 7

Navas trolig skadet. Erstatteren er god med ball, trygg i luften, men ikke like ekstrem på streken som førstevalget og kan mangle rytme. Bred europeisk erfaring.

Thilo Kehrer 7

Svakeste ledd i semifinalen med flere skumle balltap og svært begrensede bidrag offensivt. Fansen frykter at han kan få en tung søndagskveld mot lynhurtige Davies.

Thiago Silva 9

Kapteinen spiller sin siste og viktigste kamp etter åtte år i klubben. Tilbake som «monsteret» han er best kjent som; duellsterk og ekstremt god til å lese spillet.

Presnel Kimpembe 8

Utfyller makkeren sin perfekt. Den aggressive av de to, vågal, taklingssterk og fysisk imponerende. Tilbake i storslag, men klønet det til med hands mot United i fjor.

Juan Bernat 7

Har blitt en skikkelig CL-hit for Paris, med fem scoringer i turneringen siden starten av forrige sesong. Hans offensive bidrag gir PSG økt uforutsigbarhet.

Marco Verratti 8

Ballkunstner og ballvinner. Ekstremt viktig for det oppbyggende spillet når han er frisk. Har slitt med skade, men kan bli klar. Hvis ikke starter solide Ander Herrera.

Marquinhos 8

I ferd med å bli en PSG-helt. Scoret både i kvart- og semifinalen. Har gjort ankerrollen til sin egen. Effektiv med ballen, trygg og balanserende uten.

les også PSG-stjerne forbannet etter fiasko: – Jeg blir kvalm

Leandro Paredes 7

Aggressiv og god i presset. Bidrar spesielt med en direkte spillestil som kan straffe Bayern i bakrom. God skuddfot. Idrissa Gueye også et alternativ.

Ángel Di María 8

Herjet i semifinalen med mål og to målgivende. Den perfekte partner for de to største stjernene med sin arbeidskapasitet uten ball og effektive, uselviske og smarte stil med den.

Kylian Mbappé 9

Vanligvis oppe på 10, men har slitt med en skade og var ikke helt på sitt beste i semifinalen. Likevel et fenomen som kan straffe Bayern nådeløst i bakrom.

Neymar 10

Smått utrolig at han ikke scoret mot Atalanta og RB Leipzig, men bortsett fra missene har brassen vært sensasjonelt god. Bærer til tider laget alene.

Totalt: 88

Bayern München

Manuel Neuer 8

Var en stund udiskutabelt best i verden, men har hatt noen tøffe år. Viste seg igjen fra sin beste side i semifinalen mot Lyon med flere avgjørende involveringer.

Joshua Kimmich 9

En unik spiller. Like god som høyreback som sentralt på midten. Løper sokkene av seg, kommanderer lagkameratene, men har også utsøkt teknikk. Komplett.

Niklas Süle 7

Var ute med skade i ni måneder frem til slutten av juli. Kommer trolig inn for en skadet Jérôme Boateng her. Farten hans kan bli verdifull, men kampformen er et spørsmålstegn.

David Alaba 8

God overalt, også som midtstopper, der han har hatt en formidabel utvikling. Styrer spillet bakfra med stoisk ro og presisjon. Har ikke spilt ofte med Süle som makker.

Alphonso Davies 8

Kanskje sesongens åpenbaring i turneringen. Særlig hans spinnville fart gjør ham til et angrepsvåpen som kan skape hodebry for hvem som helst. Voldsom kapasitet.

Thiago Alcântara 8

Hans siste kamp før overgang til Liverpool? Spekulasjonene har ikke sett ut til å prege ballkunstneren, som herjet både mot Barcelona og Lyon. En boksåpner.

Leon Goretzka 8

Etablerer seg som en boks-til-boks-spiller på aller øverste hylle. La på seg noen kilo muskler i sommer, men har ikke blitt mindre kvikk og bevegelig. En koloss.

Serge Gnabry 9

Har slått ut i full blomst denne sesongen. Ni mål i Champions League, inkludert to i semifinalen. Direkte og nådeløs i stilen, fotrapp og ofte på rett sted til rett tid.

Thomas Müller 8

Ute av laget i starten av sesongen, men har slått voldsomt tilbake. Slo assist-rekord i Bundesliga. Banens beste mot Barcelona. Skaper alltid rom med sine smarte bevegelser.

Ivan Perisic 7

Kroaten er hardtarbeidende og taktisk fleksibel, en nyttig spiller uten å være den mest spektakulære. Utlånt fra Inter, kan bli hans siste kamp. Kjemper om startplassen med Kingsley Coman.

Robert Lewandowski 10

Målmaskinen har aldri vært bedre. Europas suverene toppscorer denne sesongen med utrolige 55 mål. Kan med to finalemål utligne Cristiano Ronaldos rekord for antall mål i én CL-sesong (17).

Totalt: 90

Publisert: 23.08.20 kl. 19:04

Fra andre aviser