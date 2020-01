SIGNERTE: Bryan Fiabema (nummer tre fra venstre) poserer med sin nye drakt på Chelseas treningsanlegg. Fra venstre: Agentene Imad El Hammichi og Amanuel Kidane, Bryan Fiabema, spillerens far og agent Louis Bell. Foto: Privat

Norske Bryan (16) signerte proffkontrakt med Chelsea

Den norske U-landslagsspilleren Bryan Solhaug Fiabema (16) er Chelseas første signering etter at klubbens kjøpsnekt ble opphevet.

Nå nettopp

Den tidligere Tromsø-spilleren signerte fredag morgen en 3,5-årskontrakt på klubbens treningsfelt Cobham, like utenfor London, etter å ha imponert på prøvespill i desember.

Avtalen blir til en profesjonell kontrakt så fort spilleren fyller 17 år om en drøy måned (16. februar).

Nordmannen er den første spilleren Chelsea kjøper etter kjøpsnekten klubben har vært utsatt for det siste året på grunn av brudd på reglementet for å signere spillere under 18 år.

Klubben skulle i utgangspunktet ikke få kjøpe spillere i dette overgangsvinduet heller, men straffen ble opphevet etter at de i desember fikk medhold i en anke.

Fiabema var til stede på Stamford Bridge lørdag ettermiddag da Chelsea slo Burnley 3–0. Etter kampen var han i garderoben og hilste på manager Frank Lampard og hele førstelaget.

MØTTE LAMPARD: Bryan Fiabema var i Chelsea-garderoben og hilste på manager Frank Lampard. Foto: Privat

I Chelsea skal Fiabema i første omgang figurere på klubbens U18- og U23-lag samt spille i UEFA Youth League. Han blir en del av samme klubb som Guro Reiten, Maren Mjelde og Maria Thorisdottir. I tillegg er Tore André Flo der som mentor og utviklingstrener for utlånte spillere.

Fiabema-overgangen kan, bonuser og andre betingelser inkludert, være verdt rundt 10 millioner kroner i inntekter for Tromsø IL, som også har sikret seg en andel av stortalentets videresalg, får VG opplyst.

Den norsk-nigerianske angrepsspilleren fikk kun ett innhopp i Eliteserien før han forlot den nordnorske klubben. Han er fast inventar på Norges G16-landslag og har scoret seks mål på 15 aldersbestemte landskamper.

Det finnes allerede norske spillere som herjer i Chelsea. Her får Guro Reiten drømmetreff:

Fiabema representeres av norske Imad El Hammichi i det London-baserte agentfirmaet First Access Sports, som har en rekke andre Chelsea-talenter på klientlisten: Callum Hudson-Odoi (19), Faustino Anjorin (18), Armando Broja (18), Levi Colwill (16) og Roda JC-utlånte Ike Ugbo (21).

MED STJERNESKUDDET: Callum Hudson-Odoi (t.v.) anses som det største talentet i Chelsea. Etter å ha scoret mot Burnley i Premier League, møtte han nysigneringen Bryan Fiabema i garderoben. Foto: Privat

Snart kan en ny nordmann følge i hans fotspor. Lillestrøms stortalent Josef Baccay (18) er nemlig også aktuell for en overgang til Chelsea denne måneden, slik Romsdals Budstikke omtalte torsdag. Han er tilknyttet det samme agentfirmaet som Fiabema.

I første omgang ønsker Chelsea å bli kjent med G18-landslagsspilleren, får VG opplyst, men det er grunn til å tro at en overgang ligger i kortene for backen som fikk seks eliteseriekamper for LSK forrige sesong.

Chelsea har i flere år vært kjent for å knytte til seg et stort antall unge spillere som de etter hvert låner ut for at de skal få erfaring med seniorfotball. Først denne sesongen har flere egenutviklede talenter fått sjansen på førstelaget, under ledelse av klubblegenden Frank Lampard.

Tammy Abraham har tatt Premier League med storm og scoret 12 seriemål hittil i sesongen, Fikayo Tomori har etablert seg som førstevalg i midtforsvaret, Mason Mount har vært en åpenbaring på midtbanen og unggutter som Reece James og Hudson-Odoi har begynt å slå igjennom.

Publisert: 12.01.20 kl. 08:04

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 21 20 1 0 50 – 14 36 61 2 Leicester City 22 14 3 5 47 – 21 26 45 3 Manchester City 21 14 2 5 56 – 24 32 44 4 Chelsea 22 12 3 7 39 – 29 10 39 5 Manchester United 22 9 7 6 36 – 25 11 34 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om

Flere artikler