Slik blir Haalands første periode i Dortmund

Allerede fredag slutter Erling Braut Haaland seg til Borussia Dortmund-troppen. Da venter en hektisk periode.

Punktum for den månedlange overgangssagaen rundt Erling Braut Haaland er satt. Tre dager før året er omme, kunne Dortmund starte nyttårsfeiringen.

Nå forlater han Østerrike og tar den 575 kilometer lange (i luftlinje) turen fra Salzburg og slutter seg til tradisjonsklubben i en hakket mer konkurransedyktig Bundesliga.

Hektisk periode i vente

Den tyske storklubben opplyser at Erling Braut Haaland slutter seg til førstelagstroppen 3. januar. Deretter setter de kursen mot spanske Marbella, hvor de skal på treningsleir før vårsesongen sparkes i gang 18. januar.

Han har dermed 15 dager på å bli så godt kjent med lagkameratene og klubben som mulig før den potensielle debuten og sin første smak på Bundesliga-fotball når Borussia Dortmund møter Augsburg på bortebane. Før den tid venter treningskamper mot Standard Liege og Feyenoord.

Dette er Borussia Dortmunds kampprogram for starten på 2020:

18. januar: Augsburg (borte)

24. januar: Köln (mulig hjemmedebut)

1. februar: Union Berlin (hjemme)

4. februar: Werder Bremen (cupkamp, borte)

8. februar: Bayer Leverkusen (borte)

14. februar: Eintracht Frankfurt (hjemme)

Deretter venter et dobbeltoppgjør mot Neymar, Kylian Mbappé og PSG i Champions League. En ny UEFA-regel gjør at Haaland får representere Borussia Dortmund i mesterligaen, til tross for at han spilt i turneringen for RB Salzburg.

Da scoret han for øvrig åtte mål på seks kamper, noe som var med på å gjøre ham til et av Europas mest ettertraktede spillere, og som bidro til en 8. plass på VGs 100-liste. Han var langt nede etter at Salzburg ble slått ut av Champions League. Nå får han en ny sjanse.

En klubb i spissnød

I Salzburg spilte han med Liverpool-klare Takumi Minamino og Hwang Hee-Chan, men nå er det et helt annet kaliber av medspillere. Nå er det klubblegenden Marco Reus, superstjerneskuddet Jadon Sancho, VM-matchvinneren Mario Götze og stopperkjempen Mats Hummels han skal dele garderobe med.

Det er ikke uten grunn at norske eksperter kaller det for «en av de største overgangene i norsk fotballs historie».

Borussia Dortmund ligger på 4. plass i Bundesliga, syv poeng bak serieleder RB Leipzig. Bare serielederen og erkerivalen Bayern München har scoret flere denne sesongen (henholdsvis 48 og 46, mens Dortmund har scoret 41).

Dette til tross, Borussia Dortmund har ikke hatt noen superspiss på topp.

De gule- og sortkledde har en stolt historie med målfarlige spisser. Jan Koller, Robert Lewandowski og Pierre-Emerick Aubameyang er blant spissene som har satt sitt preg på klubben.

Flere eksperter trekker frem viktigheten av spilletid når de snakker om Haalands klubbvalg. Borussia Dortmund spiller hovedsakelig i en 4–2–3–1-formasjon, og det er flere som har fått spissrollen under pressede Lucien Favre. Mario Götze og Paco Alcácer er blant den som oftest har ledet angrepsrekken, men flere har prøvd seg der ved ulike anledninger.

Uttellingen har ikke vært fenomenal. Götze står med tre mål og en assist på 16 kamper i alle turneringer, mens Alcacér har vært langt mer målfarlig, med syv mål og to målgivende pasninger på 15 kamper i alle turneringer.

Nå er imidlertid Haaland klar, og tar med seg 28 mål på 22 kamper fra Salzburg (alle turneringer). Her er alle scoringene hans fra oppholdet i Østerrike:

Han får også en haug av fantastiske tilretteleggere rundt seg, som Thorgan Hazard, Marco Reus, Jadon Sancho, Julian Brandt og Jacob Bruun Larsen, i tillegg til backer som Achraf Hakimi og Nico Schulz.

Berømt hjemmebane

Borussia Dortmund spiller til daglig på Signal Iduna Park, en av Europas mest sagnomsuste stadioner.

Der vil Haaland snart spille, foran den berømte «gule veggen».

Stadionet huser over 81 000 mennesker, og er mer eller mindre fullt hver uke. Det er det største fotballstadionet i Tyskland, og er på 7. plass på listen over de største i Europa. Blant europeiske toppklubber, er det bare Barcelonas Camp Nou og Real Madrids Santiago Bernabéu som er større.

Nettopp hjemmebanen til Dortmund var en av årsakene til at valget til slutt falt på Borussia Dortmund, ifølge Haaland selv.

– Jeg kan ikke vente med å komme i gang. Å spille foran over 80 000 supportere med den fantastiske stemningen i Dortmund. Jeg gleder meg så mye, sier Haaland ifølge pressemeldingen på Borussia Dortmunds hjemmesider.

Nå skal han snart i gang.

