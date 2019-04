MED RESERVENE: Nicklas Bendtner tester Arild Østbø på tirsdagens trening. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Bendtner om sin egen form: – Jeg føler meg bra

LERKENDAL (VG) Nicklas Bendtner (31) tar vrakingen med fatning, men føler selv at han er i god nok form til å starte for Rosenborg.

Nå nettopp







– Han spiller ikke fordi han trenger mer matching for å stå i nitti minutter. De som skal starte en fotballkamp bør greie å spille nitti minutter og det så vi sist at han ikke evnet. Da trenger han mer tid, sa Eirik Horneland om hvorfor han ble den første Rosenborg-treneren som benket Bendtner på Lerkendal, i 1-1-oppgjøret mot Odd.

Tirsdag spilte Bendtner fotball med reservene på RBKs treningsfelt mens startelleveren hadde restitusjonsøkt innendørs. På vei inn i garderoben tok 31-åringen seg tid til en liten prat med VG.

les også Koteng om RBK-nedturen: – Tar tid å heve nivået

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Det er en uvant rolle for meg, men det handler om å hjelpe laget på best mulig måte, enten du starter eller ikke, fordi vi alle har et felles mål. Og det er å vinne kampen. At jeg ikke var med fra start gjør at jeg må bruke andre kvaliteter og min erfaring til å hjelpe laget, sier Bendtner.

– Aksepterer du begrunnelsen om at du ikke holder i 90 minutter ennå?

– Ehhh ... det er trenerens disponeringer og valg, svarer han.

– Hvordan føler du selv at formen er?

– Jeg føler meg bra. Jeg har trent veldig godt siden jeg kom tilbake, sett vekk fra enkelte dager, så jeg er ganske fornøyd, sier 31-åringen, som ble sagt å være i sin beste forfatning på mange år da han vendte tilbake til Trondheim etter soning i København i vinter.

– Så du er klar til å starte neste kamp?

– Ja, det er jeg.

les også Nådeløs Horneland: – Man får lyst til å gå bort og måke til den veggen der

– Du har vært med på veldig mye. Å sitte på benken er vel ikke en holdbar situasjon for deg over tid?

– Nå har det gått én kamp, så vi skal ikke begynne å male fanden på veggen. La oss ta det stille og rolig. Vi har spilt én kamp, jeg satt på benken og jeg hjelper laget på den måte og så får vi se hva som skjer fremover.

– Hva tenker du om lagets start på sesongen?

– Det har ikke vært en ønsket start hverken for spillerne, de nye trenerne eller fansen. Vi lovet at vi skulle gi et show i første kampen på Lerkendal, men vi floppet. Det er veldig utilfredsstillende for vår del. Vi lykkes hverken offensivt eller defensivt, men det er noe vi skal jobbe med og bli bedre til.

Rosenborg-trener Eirik Horneland beskriver eget lag som urytmisk og uorganisert etter å ha studert Odd-kampen på video. Han ser masse vilje, men også at spillerne ikke evner sammen. 44-åringen forteller at han ikke tenker på alle meningene om jobben han gjør.

– Kommer du til å endre noe taktisk?

– Hvis du vingler, så har du ikke kontroll. Hvis du står i det, og jobber deg gjennom det, så har du kontroll, svarer Horneland – som har én medisin før søndagens Stabæk-oppgjør: Bedre organisering i alle faser.

les også Koteng kjøper stadionnavnet til Trondheims-Ørn – blir «Koteng Arena»

– Strukturelle endringer i utgangsposisjonene våre, spesielt når vi har ballen, kan gjøre det veldig mye enklere. Får vi en seier mot Stabæk, så er vi to poeng foran gull-skjema vi hadde i fjor, sier Pål André Helland, som så kampen i opptak da han kom hjem mandag kveld.

– Det er tungt, men vi må prøve å bli bedre, sier han og står for mandagens utblåsning.

Mike Jensen mener det tross alt var fremgang fra Bodø/Glimt- til Odd-kampen. Han er klar på at fokuset må være på prestasjonene som skal gi resultater.

– Vi har alle nye roller og nye måter å gjøre tingene på. Det er kjempespennende å få ny rolle, men da må du ta steget og utvikle deg i den rollen du får. Vi er kjempesultne, sier Jensen.

Publisert: 09.04.19 kl. 16:22