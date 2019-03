FIKK DRØMMEJOBBEN: Ole Gunnar Solskjær er blitt permanent United-sjef. Foto: AFP

Bekreftet: Solskjær ny United-manager

Ole Gunnar Solskjær har skrevet en treårskontrakt med Manchester United. Det opplyser klubben i en pressemelding.

– Fra den første dagen jeg ankom, har jeg følt meg hjemme i denne spesielle klubben. Det var en ære å være Manchester United-manager, og deretter å starte trenerkarrieren min her. De siste månedene har vært en fantastisk erfaring. Jeg vil takke alle trenerne, spillerne og støtteapparatet for jobben vi har gjort så langt, sier Solskjær.

Kristiansunderen tok over som midlertidig manager 19. desember. I månedene som har fulgt, har Solskjær ledet Manchester United til en rekke store triumfer. Laget er tilbake i kampen om topp fire og videre til kvartfinalen i Champions League etter en historisk bragd mot Paris Saint-Germain.

– Etter å ha kommet inn som midlertidig manager i desember, taler resultatene Ole har levert for seg selv. Mer enn bare prestasjonene og resultatene, så bringer Ole med seg erfaring både som spiller og trener kombinert med et ønske om å gi unge spillere en sjanse og en dyp forståelse for kulturen til klubben, sier United-direktør Ed Woodward.

Lønnen

Engelske medier har tidligere omtalt at Solskjær trolig vil få en lønn på mellom 50–80 millioner kroner hvis han fikk jobben permanent.

Samtidig skal Molde ha sikret seg en klausul som gir dem rundt 80 millioner kroner for å slippe Solskjær fra kontrakten som romsdalingenes trener.

Publisert: 28.03.19 kl. 10:00 Oppdatert: 28.03.19 kl. 10:14